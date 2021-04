LG: è ufficiale la chiusura del reparto smartphone

Dopo mesi di indiscrezioni, LG lo ha ufficializzato: chiusura del suo business degli smartphone a partire dal 31 luglio. La società liquiderà il suo inventario esistente a partire da oggi, anche se potrebbe essere necessario fino a dopo luglio per completare questa operazione.

Il supporto software continuerà per i telefoni attuali, ma la durata dipenderà dalla regione. Maggiori dettagli dovrebbero arrivare a partire già nei prossimi giorni, ma dato che non ha stabilito il ritmo delle OTA nonostante i suoi sforzi, non ci aspettiamo molto.

LG continua affermando nella sua dichiarazione che si concentrerà sull’infrastruttura wireless 6G e su altre aree in cui può applicare tecnologie legate ai dispositivi mobili come i componenti dei veicoli elettrici. Nessun indizio sul fatto se deciderà di cancellare i suoi progetti attuali come il suo LG Rollable.

È bene precisare che altre parti del portafoglio di prodotti elettronici di LG, come televisori ed elettrodomestici, rimangono al loro posto e, anzi, riceveranno maggiori fondi.

LG e gli aggiornamenti degli smartphone attuali

Nel comunicato stampa, LG ha affermato che “fornirà assistenza e aggiornamenti software ai clienti dei prodotti mobili esistenti per un periodo di tempo che varierà in base alla regione“. Per quelli di voi che possiedono uno smartphone LG, sapete già che la società si prende il suo tempo ogni volta per distribuire gli aggiornamenti software in tutto il mondo, quindi probabilmente non sarete sorpresi di apprendere del piano di supporto post-chiusura incoerente dell’azienda.

LG Smartphone OS / SW Update OS upgrade will be supported for target models

– Android 12 OS upgrade will also be provided to selected models.

– However, OS upgrade plan may be adjusted.

(1/2) pic.twitter.com/RuiZPDpGWD — Sleepy Kuma (@Kuma_Sleepy) April 5, 2021

Sul sito web coreano dell’azienda, tuttavia, hanno elaborato un po’ più in là i loro piani di aggiornamento software. In sostanza, la società afferma che continuerà a distribuire l’aggiornamento del sistema operativo Android 11 per i modelli supportati come precedentemente annunciato (e come fatto già per LG Velvet e LG G7 One). Inoltre, stanno persino pianificando di distribuire un aggiornamento ad Android 12 per alcuni dispositivi.

Tuttavia, avvertono che i loro piani di upgrade del sistema operativo potrebbero essere modificati in base al programma di distribuzione di Google e alle prestazioni di ciascun dispositivo durante il test dell’aggiornamento.

In caso di problemi importanti con l’aggiornamento di Android 12 durante i test, è possibile che LG interrompa i piani per il rilascio dell’aggiornamento senza tentare di risolvere più di tanto. Ci auguriamo che non sia così, ma se lo è, ci auguriamo che i modelli con bootloader sbloccabile vedranno un po’ di amore da parte degli sviluppatori indipendenti con le Custom ROM.

