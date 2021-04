LG G7 One, contro ogni previsione, riceve l’aggiornamento ad Android 11

Con la divisione che potrebbe venir chiusa ufficialmente già il prossimo lunedì, LG ha fatto un piccolo regalo a tutti coloro sono in possesso di LG G7 One, ovvero l’unico smartphone appartenente al programma Android One dell’azienda e che è stato rilasciato nel 2018: gli sviluppatori infatti hanno appena rilasciato l’aggiornamento ufficiale ad Android 11.

Il primo smartphone di LG con Android One, il G7 One, ha già ricevuto due importanti aggiornamenti dal suo lancio sul mercato (a fine 2018 ad Android 9 Pie mentre a fine 2019 ad Android 10), quindi era abbastanza improbabile che ne ottenesse un altro. Tuttavia diversi utenti in possesso di LG G7 One in Canada hanno già ricevuto l’aggiornamento e, immaginiamo, si espanderà lentamente in altri territori nelle prossime settimane.

Anche se la società sudcoreana non abbandonerà il business degli smartphone, dubitiamo fortemente che G7 One otterrà un altro importante aggiornamento del sistema operativo Android. Questa è la fine della linea per G7 One, ma almeno LG sta finendo con il botto.

Per quanto riguarda l’aggiornamento, questo pesa circa 1 GB (consigliamo di procedere al download mentre si è connessi a una rete WiFi con piano dati illimitato) e include la patch di sicurezza di marzo 2021. Il changelog delle modifiche menziona anche “miglioramenti dell’usabilità tramite Android 11”, ma a parte questo, non sembrano esserci aggiunte speciali incluse nell’aggiornamento.

In attesa di avere informazioni circa l’arrivo nei mercati europei dell’aggiornamento ad Android 11 per LG G7 One, vi vogliamo ricordare che questi sono giorni molto importanti per tale sistema operativo, in quanto il team di LineageOS ha ufficialmente rilasciato la sua ROM in versione 18.1 basata proprio su Android 11 per 60 diversi smartphone e tablet.

