Samsung Galaxy S9: disponibile il porting della OneUI 3.1 e Android 11

Eseguendo un lavoro simile con quanto fatto negli scorsi giorni con i Galaxy A7, Galaxy A8 e Galaxy A8+, uno sviluppatore ha compilato un porting della OneUI 3.1 basata su Android 11 chiamato Noble ROM per l’ex smartphone top di gamma Samsung Galaxy S9.

Stavolta il lavoro di partenza è stato fatto estrapolando il codice sorgente dal Galaxy Note 10 Lite e, lavorando poi a varie ottimizzazioni, lo sviluppatore AlexisXDA è riuscito ad eseguire il porting includendo tutte le funzionalità sull’ex top di gamma Samsung Galaxy S9.

A differenza delle Custom ROM basate sul codice AOSP, in questo caso si tratta di un porting diretto dal Galaxy Note 10 Lite (il porting è stato chiamato “Noble ROM”), il che significa che tutte le funzionalità sviluppate da Samsung e presenti nella OneUI 3.1 sono supportate.

Oltre ad installare la versione Android di base, la ROM installa anche un’immagine del fornitore compatibile con Android 11, il che significa che gli utenti possono ora avviare facilmente un GSI Android 11 su questi smartphone.

È normale che porting non ufficiali di questo tipo presentino una serie di bug all’interno del codice poiché l’immagine di sistema utilizzata non è stata creata per quel dispositivo specifico. Detto questo, un progetto come Noble ROM dimostra che molti OEM non sono stati i migliori quando si tratta di fornire importanti aggiornamenti di Android ai dispositivi più vecchi, anche se il dispositivo è in grado di eseguirlo.

Oltre a portare l’esperienza One UI 3.1 completa con Android 11 e le patch di sicurezza di marzo 2021 alle edizioni globale (SM-G96xF) e coreana (SM-G96xN) del Samsung Galaxy S9, l’ultima versione di questa ROM (v1.1) contiene anche diverse correzioni che ne migliorano drasticamente l’usabilità.