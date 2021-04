Fiat lancia una speciale 500 “Hey Google Edition”

Che Google Assistant sia uno dei due assistenti digitali maggiormente diffusi al mondo non è un segreto ma fino a ora lo avevamo trovato solamente sugli smartphone, sugli smart speaker e sugli smart display. Adesso però, grazie a una collaborazione fra Fiat e Google, l’assistente sarà parte integrante di una speciale 500 chiamata “Hey Google Edition”.

Per il modello del prossimo anno, Google e Fiat hanno unito le forze per una “Hey Google Edition” della berlina, offrendo un’integrazione più ampia che mai con Google Assistant. Questa collaborazione va ben oltre Android Auto, che viene fornito di serie sull’attuale versione dell’auto.

Con una connessione mobile integrata e il sistema Fiat Mopar Connect, i proprietari possono controllare varie funzioni della 500 tramite Google Assistant sul proprio smartphone o smart speaker. Il comando My Fiat può eseguire operazioni a distanza come controllare il livello della benzina o accendere e spegnere le luci.

La Hey Google Edition ottiene anche un po’ di estetica visiva a marchio Google, sotto forma di un badge Assistant sopra l’indicatore di direzione laterale. Queste auto hanno anche i punti blu, verdi, rossi e gialli di Google nei rivestimenti sui pannelli delle portiere e sui sedili.

Con la vernice bianca mostrata nel post del blog di Google, la Fiat 500 sembra uno smartphone Pixel su quattro ruote.

Life is chaotic? At least, keep your car under control, even when you’re not driving.

Discover the new 500 Family Hey Google: https://t.co/CtfQ2Qvtnr #500HeyGoogle pic.twitter.com/t1lyH4A7hk

— Fiat (@fiat) March 31, 2021