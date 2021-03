Disponibile al download il porting di Android 11 con la OneUI 3.1 per Samsung Galaxy A7/A8/A8 Plus

Samsung è migliorata tantissimo in termini di aggiornamenti dei propri smartphone, soprattutto a partire da Android 11 e dalla OneUI 3. Tuttavia, i modelli più vecchi che sono usciti dalla finestra di aggiornamenti ufficiali possono solo affidarsi alle Custom ROM per trarre vantaggio delle novità del sistema operativo Android più aggiornato. A questo proposito, vi segnaliamo che un gruppo di sviluppatori ha effettuato il porting di Android 11 e della OneUI 3.1 per Samsung Galaxy A7/A8/A8 Plus.

A differenza delle Custom ROM basate sul codice AOSP, in questo caso si tratta di un porting diretto dal Galaxy M31 (il porting è stato chiamato “TreeUI”), il che significa che tutte le funzionalità sviluppate da Samsung e presenti nella OneUI 3.1 sono supportate.

Oltre ad installare la versione Android di base, la ROM installa anche un’immagine del fornitore compatibile con Android 11, il che significa che gli utenti possono ora avviare facilmente un GSI Android 11 su questi smartphone.

La ROM, tuttavia, è in una fase beta in questo momento. Ci sono alcune cose che non funzionano come previsto. Ciò include l’app Samsung Camera di serie che non funziona affatto, sebbene le app per fotocamere di terze parti dovrebbero funzionare normalmente. Inoltre, è stato segnalato che lo sblocco facciale e il controllo dell’intensità della torcia non funzionano neppure.

Gli utenti Galaxy A7 avrebbero perso anche la funzionalità NFC ma nell’ultima versione rilasciata nelle scorse ore è stato sistemato il bug. In poche parole, a meno che non dobbiate scattare foto con l’app della fotocamera di default, questa ROM può essere utilizzata anche nel quotidiano.

Come installare la TreeUI con Android 11 sugli smartphone Samsung

Per installare la TreeUI sul vostro smartphone, vi servono il bootloader sbloccato e una recovery custom come la TWRP. Se avete questi requisiti, la guida passo passo all’installazione la trovate qui di seguito:

Effettuare un Nandroid backup in caso di eventuali problemi (la nostra guida passo passo)

Scaricare le ROM in formato .zip (uguale per tutti)

Riavviare lo smartphone in modalità recovery (tasto di accensione più tasto volume su)

Effettuare il wipe di dalvik, cache, data e system

Flashare prima la ROM

Riavviare

