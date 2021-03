Recensione auricolari TWS COUMI: fra le migliori nel rapporto qualità prezzo

Da quando Apple ha lanciato le sue AirPods, moltissime aziende si sono rivolte a questo neonato settore degli auricolari TWS proponendo le proprie offerte. Al di là dei marchi di fascia alta come Sony, Jabra, JBL e Beats che mettono a disposizione dei super prodotti che però hanno costi molto elevati, ci sono alcune aziende meno conosciute che riescono a offrire un buon prodotto a un prezzo relativamente economico. Ne è un esempio COUMI e i suoi auricolari TWS disponibili su Amazon Italia a 44,99 euro.

Gli auricolari TWS di COUMI hanno un design molto minimale e compatto che evita di utilizzare le oramai iconiche aste presenti degli AirPods (che in molti considerano a testine per spazzolini elettrici). Invece, usano una scocca molto compatta che si inserisce molto bene all’interno delle orecchie e avendo così un duplice beneficio: sono molto comode da indossare (soprattutto con i tip in silicone della propria misura) e assicurano un’isolamento acustico molto buono.

A proposito di isolamento acustico, oltre a quello passivo derivante dal loro essere in-ear, gli auricolari TWS di COUMI sono dotati di un sistema di cancellazione attivo del rumore che isola ancora di più l’ascoltatore dal mondo esterno. Su questo fronte, l’azienda dichiara: “La tecnologia ANC significa che ascolti ogni parola, nota e sintonizzazione con incredibile chiarezza, indipendentemente dal tuo ambiente. Sei microfoni aiutano anche a isolare il suono mentre si parla al telefono, migliorando la qualità delle telefonate“.

Venendo alla qualità audio, non sono decisamente i migliori auricolari TWS che abbiamo provato ma, di contro, non sono nemmeno i peggiori. Come da titolo, si tratta di auricolari TWS con un ottimo rapporto qualità prezzo.

I bassi sono presenti ma anche le frequenze medie e alte non sono da meno. Durante la nostra sessione di ascolto gli abbiamo apprezzati particolarmente con della musica rock.

A completare la dotazione degli auricolari TWS COUMI ci pensa la certificazione per la resistenza contro l’acqua IPX7 e un’autonomia di fino a 5,5 ore con il sistema ANC attivo e 7,5 ore con il sistema ANC spento. La custodia assicura poi 6 ulteriori ricariche, permettendo di avere un’autonomia totale di fino a 30 ore con il sistema ANC attivo e 41 ore con il sistema ANC spento. Chiaramente segnaliamo che tempo di riproduzione dipende anche dal volume di ascolto.

Ad ogni modo, se siete alla ricerca di un paio di auricolari TWS ma non volete spendere molto, il modello offerto da COUMI ci sono piaciuti molto, soprattutto in relazione al prezzo di 44,99 euro a cui vengono offerti su Amazon Italia.