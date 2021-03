ASUS ROG Phone 5 si crepa alla grande nello stress test di JerryRigEverything

L’Asus ROG Phone 5 è senza dubbio lo smartphone con il migliore hardware attualmente disponibile sul mercato, soprattutto nella sua versione Ultimate che può contare addirittura su 18 GB di memoria RAM (valore necessario solo al marketing in quanto Android non è sviluppato per sfruttare un tale quantitativo). Tuttavia, sembra che gli sforzi fatti dall’azienda nel mettere assieme il miglior hardware non si riflettano sulla qualità costruttiva esterna.

Zack Nelson del canale YouTube JerryRigEverything ha recentemente sottoposto Asus ROG Phone 5 ai suoi consueti stress test, e i risultati sono stati piuttosto scioccanti, per non dire altro.

In un video di quasi 10 minuti, lo YouTuber inizia con il suo test di graffiatura di base. Il dispositivo inizia a mostrare graffi al livello 6 sulla scala di durezza Mohs – abbastanza normale per un telefono che utilizza Gorilla Glass 5.

Il telefono quindi passa attraverso il test della lama del rasoio e il test della bruciatura del display prima di essere finalmente convocato per il momento della verità: il bend test. Questo è quando tutto cade a pezzi, letteralmente.

Quando Zack cerca di flettere il dispositivo usando le mani, l’Asus ROG Phone 5 non riesce a trattenere la sua integrità strutturale. Vediamo alcune crepe importanti lungo la linea dell’antenna, che danneggiano anche il motore di vibrazione interno. Una seconda flessione dalla parte anteriore frantuma il pannello del display. Infine, il terzo tentativo di piegatura rompe la piastra posteriore in vetro, rendendo il telefono inutilizzabile.

Secondo Zack, la causa a cui imputare questo risultato disastroso sembra essere la debole linea dell’antenna. Lo YouTuber sottopone regolarmente gli smartphone appena lanciati ai test di durata e, nella maggior parte dei casi (non è il caso del Pixel 4 XL), i telefoni sopravvivono a questi test. Questo è abbastanza sorprendente, considerando che i precedenti telefoni ROG non avevano mostrato tali problemi. In effetti, tutti e tre i telefoni avevano superato i test a pieni voti.