Diamo uno sguardo a Huawei P50 Pro e al suo massiccio comparto fotografico

Huawei si sta preparando a lanciare la nuova serie di smartphone P50 e P50 Pro nelle prossime settimane (si prevede che il lancio avvenga il 17 aprile) e, come avviene spesso in questi casi, prima del lancio in rete trapelano molte informazioni leaked che ci permettono di conoscere gli smartphone. A questo proposito, un nuovo rapporto ha fatto trapelare alcuni dettagli sul dispositivo Pro e sul design del suo comparto fotografico.

Steve Hemmerstoffer (conosciuto meglio come @OnLeaks) ha condiviso una foto e alcune informazioni sullo Huawei P50 Pro. In particolare, abbiamo appreso che la scocca posteriore dello smartphone è realizzata in vetro, la scocca centrale in metallo con bordi piatti nella parte superiore e inferiore e una dimensione complessiva di 159 x 73 x 8,6 mm. Il dispositivo sarà inoltre dotato di un display da 6,6 pollici con bordi leggermente curvi e di un foro centrale per la fotocamera.

Il design sembra molto intrigante descritto così, comprese le cornici estremamente sottili e il mento sottile. Ma non è proprio questo che rende interessante Huawei P50 Pro: quel qualcosa è la configurazione della fotocamera posteriore.

Sebbene Hemmerstoffer non abbia dettagli tecnici da condividere sulla configurazione della fotocamera posteriore, fornisce immagini di come appare. Come potete vedere, il comparto fotografico del P50 Pro è un’enorme sezione a forma di pillola che potrebbe ospitare più obiettivi all’interno di ciascuno dei ritagli circolari. È difficile dirlo in base all’immagine.

In ogni caso, il design della sezione fotografica di Huawei P50 Pro sarà probabilmente divisivo tra i fan. Non è particolarmente sottile, ma forse offre qualche tipo di funzionalità che renderà il design utile. Molto probabilmente sarà presente un sistema periscopico per offrire uno zoom ottico molto spinto insieme a sensori fotografici dotati di obiettivi ultra grandangolari e standard.

VIA