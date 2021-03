WhatsApp: nuovo passo avanti verso i backup crittografati su Google Drive e iCloud

È passato quasi un anno dall’ultima volta che abbiamo visto screenshot di una funzione di backup su cloud crittografata nell’applicazione di WhatsApp. Nelle scorse ore abbiamo avuto modo di vedere una versione più dettagliata di tale strumento che offre un backup protetto da password dei messaggi sia su Google Drive (per la versione Android) che su iCloud (per la versione iOS).

Sfortunatamente, non ci sono ancora indicazioni su quando sarà effettivamente disponibile per tutti. L’ultima fuga di notizie arriva ancora una volta da WABetaInfo, che mostra quattro nuovi screenshot: due su iOS e due su Android.

As previously announced, @WhatsApp is working on cloud backups encryption.

The chat database and media will be safe from unauthorized access when using a password. The password is private and it's not sent to WhatsApp.

It will be available in a future build for iOS and Android. pic.twitter.com/Lp06PaECBX

— WABetaInfo (@WABetaInfo) March 8, 2021