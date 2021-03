Realme GT ufficiale: flagship killer con Snapdragon 888 e 5G a soli 400 euro

Rimaniamo in ambito nuovi smartphone e, dopo avervi parlato del lancio della nuova serie Redmi Note 10 di fascia media composta da 4 differenti modelli, volgiamo la nostra attenzione alla fascia alta comunicandovi la presentazione del nuovo Realme GT.

Il Realme GT può essere considerato come OnePlus One o Pocophone F1 del 2021, visto che offre tutte le migliori caratteristiche che ci si aspetta nel 2021 ma con un prezzo di vendita inferiore più della metà rispetto alla concorrenza.

L’interazione con lo smartphone avviene con un display da 6,43 pollici Super AMOLED con refresh rate a 120Hz e touch sampling a 360 Hz. Al cuore del Realme GT c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 888, accompagnato da un massimo di 12 GB di RAM LPDRR5 e fino a 256 GB di spazio di archiviazione UFS 3.1, una combinazione che dovrebbe offrire prestazioni eccellenti soprattutto in ambito gaming.

C’è anche un sistema di raffreddamento VC in acciaio inossidabile che pretende di coprire completamente le fonti di calore del nucleo e di ridurre “significativamente” le temperature.

Il comparto fotografico è composto da un sensore Sony IMX686 da 64 MP, un sensore da 8 MP f / 2,4 ultra-grandangolare e un sensore macro da 2 MP. C’è una fotocamera da 16 MP nella parte anteriore per i selfie e le videochiamate.

Ad alimentare Realme GT ci pensa una batteria da 4.500 mAh che può essere ricaricata abbastanza rapidamente grazie al caricabatterie da 65W in confezione. Questo è anche uno dei primi telefoni Realme con Android 11 sin dalla fabbrica, con la Realme UI 2.0 come ROM personalizzata.

Realme è un’azienda che ha una forte presenza in Europa. Sfortunatamente però il modello Realme GT per ora è disponibile solo nel mercato cinese dove può essere acquistato a CNY 2799 (circa 400 euro) per la versione 8GB/128GB e a CNY 3299 (circa 480 euro) per quella 12GB/256GB.

VIA