Top 5 Settimana 9 2021: i migliori articoli di Androidblog

Eccoci arrivati al nostro consueto appuntamento domenicale con la rubrica Top 5 Settimana 9 2021.

Iniziamo la carrellata della Top 5 Settimana 9 2021 parlando di WhatsApp. A gennaio, WhatsApp ha suscitato un’enorme critica mediatica dopo aver annunciato che avrebbe aggiornato la propria policy sulla condivisione dei dati e sulla privacy, costringendo i suoi utenti ad accettare nuovi termini e condizioni. Ora l’azienda ha spiegato cosa succede se, a maggio, non si accettano i nuovi termini e condizioni.

Huawei ha presentato ufficialmente il nuovo Huawei Mate X2, smartphone con display flessibile di seconda generazione che porta con sé cambiamenti radicali rispetto al primo modello. Per ora l’annuncio è avvenuto solo in Cina ma crediamo che nel corso delle prossime settimane lo smartphone possa arrivare anche nei mercati europei.

La divisione smartphone di LG è nei guai da un po’ con vendite decisamente basse (rispetto soprattutto ai produttori cinesi in rapida crescita), ma ciò non ha impedito all’azienda di sperimentare con alcuni nuovi smartphone concept folli come Wing (arrivato sul mercato) e, più recentemente, LG Rollable. Purtroppo, nonostante LG abbia confermato l’intenzione di lanciare il dispositivo innovativo entro la fine dell’anno, nuove voci suggeriscono che potrebbe essere stato cancellato.

Google lascia tracce e indizi per il supporto al tema scuro sull’applicazione Android di Maps da oltre un anno ormai, ed è stato anche distribuito brevemente a poche persone, ma non è mai stato adeguatamente formalizzato o riconosciuto ufficialmente. Oggi le cose stanno cambiando, poiché Google ha appena annunciato che il tema scuro è disponibile per tutti.

Chiudiamo la carrellata della Top 5 Settimana 9 2021 con Samsung che sta già rilasciando gli aggiornamenti di sicurezza di marzo 2021 per diversi dispositivi, tra cui Galaxy S21, Galaxy A8 e Galaxy Tab S7.

Ed anche per questa settimana è tutto. Appuntamento a domenica prossima con la rubrica Top 5 Settimana 10 2021.