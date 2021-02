Spotify testa una nuova UI per musica e podcast offline

Spotify sta testando una nuova interfaccia grafica per la sezione “La tua Libreria” che combina musica con podcast (e forse in futuro anche gli audiolibri) e offre un layout sia ad elenco che a griglia e che ha cinque filtri in alto per le playlist, artisti, album e podcast. A proposito di questi filtri, quello più a destra è forse anche quello più utile di tutti.

Il filtro “Scaricato” viene visualizzato sul lato più a destra dei filtri della libreria superiore. Quando selezionato, consente di sfogliare tutti i contenuti offline presenti sullo smartphone o sul tablet, inclusi album, singoli, playlist ed episodi di podcast. Può anche essere ordinato in base a diversi metadati, come “aggiunto di recente”, “in ordine alfabetico” o “per autore”. E proprio come tutti gli altri filtri, oltre all’elenco normale è disponibile anche una visualizzazione griglia.

Ciò che lo distingue dal vecchio design è la visualizzazione a griglia per coloro che preferiscono un layout più visivo e quella capacità di cui sopra di vedere tutto in un elenco.

Nel vecchio design, si doveva toccare il pulsante Filtro accanto alla barra di ricerca e controllare il filtro Download, ma si applicava solo alla scheda corrente. Quindi, se si voleva vedere tutti i contenuti offline, si doveva farlo per gli album, poi di nuovo per le playlist, quindi per i podcast. Per tornare a vedere il contenuto dell’intera libreria, si doveva deselezionare anche quel filtro su ciascuna scheda separatamente.

Basti dire che non è stata un’esperienza semplificata. Il vecchio filtro “Download” era un po’ nascosto e funzionava solo per scheda, non per l’intera libreria. Il nuovo design prende ancora in considerazione il filtraggio per playlist, album o podcast ma lo fa con un’animazione pulita e in un modo più intelligente.

Per adesso la nuova interfaccia grafica è in fase di test con alcuni utenti selezionati e non sappiamo quando (o se) si farà strada nella versione stabile per tutti.

VIA