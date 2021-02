LG Rollable potrebbe essere stato cancellato

Continuiamo a parlare di smartphone con display flessibili e, dopo avervi comunicato la presentazione ufficiale di Huawei Mate X2, volgiamo la nostra attenzione ad LG Rollable e al fatto che potrebbe non vedere mai la luce del giorno.

La divisione smartphone di LG è nei guai da un po’ con vendite decisamente basse (rispetto soprattutto ai produttori cinesi in rapida crescita), ma ciò non ha impedito all’azienda di sperimentare con alcuni nuovi smartphone concept folli come Wing (arrivato sul mercato) e, più recentemente, LG Rollable.

Purtroppo, nonostante LG abbia confermato l’intenzione di lanciare il dispositivo innovativo entro la fine dell’anno, nuove voci suggeriscono che potrebbe essere stato cancellato. Secondo Yonhap News, LG ha chiesto alle fonti della catena di approvvigionamento di sospendere la produzione delle loro parti del progetto. È possibile che la produzione sia stata più lenta del previsto e che la società stia solo ritardando il dispositivo.

Tuttavia, se si considera che LG potrebbe uscire del tutto dal settore smartphone, la cancellazione di Rollable sembra più probabile.

Negli ultimi tempi LG ha avuto un periodo difficile con i suoi smartphone. A dicembre, ha condiviso i piani per esternalizzare la produzione di alcuni dei suoi smartphone ad altri ODM per ridurre i costi, ma anche ciò potrebbe non essere stato sufficiente.

I telefoni LG non realizzano profitti dal secondo trimestre del 2015 e hanno venduto meno di 25 milioni di dispositivi nel 2020, con una perdita di 4,5 miliardi di dollari. Ciò ha portato alle notizie secondo cui LG sta considerando di vendere la sua divisione smartphone al conglomerato vietnamita Vingroup (cosa che per ora non è stata confermata ufficialmente).

VIA FONTE