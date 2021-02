ASUS ROG Phone 5 verrà presentato il 10 marzo

Seguendo le orme dei precedenti modelli che hanno ottenuto un discreto successo nel segmento degli smartphone dedicati al gaming, ASUS si sta preparando a lanciare il nuovo ROG Phone 5. Eh si, probabilmente per avere un appeal migliore nel mercato cinese, ASUS sta saltando il numero 4 (considerato sfortunato nella tradizione cinese) per approdare direttamente al ROG Phone 5.

Il dispositivo verrà lanciato il 10 marzo, in contemporanea in tre località diverse (quella che interessa maggiormente noi italiani è la presentazione di Berlino del 10 marzo alle ore 19.00).

Seppur ASUS non abbia ancora specificato nulla sul nuovo ROG Phone 5, ci aspettiamo grandi cose non solo dalla scheda tecnica ma anche da novità extra legate al software e all’input di gioco.

Al cuore del nuovo smartphone da gaming dovrebbe esserci il SoC Qualcomm Snapdragon 888, oltre alla stessa batteria da 6.000 mAh del suo predecessore, display OLED da 6,78 pollici e configurazione a tripla fotocamera. Il dispositivo sarà probabilmente dotato anche di fino a 16 GB di RAM e di un sensore di impronte digitali che si trova sotto il display.

Una delle novità più interessanti del ROG Phone 5 potrebbe essere la sua matrice di punti sul retro per il supporto alla tecnologia Aura Lighting: ASUS ha effettivamente pubblicato un teaser per il ROG Phone 5 all’inizio di quest’anno, seguito da un’immagine e un video trapelati che ci hanno dato uno sguardo al minuscolo display secondario del telefono sul retro.

Il display sembra essere utilizzato per mostrare cose come avvisi per giochi e altre notifiche. A parte questo, il design del ROG Phone 5 potrebbe non essere troppo diverso rispetto alla versione precedente.

Ciò includerebbe il doppio altoparlante frontale e la mancanza di un notch o di un foro sul display, visto che la fotocamera uscirebbe dal bordo laterale.

VIA FONTE