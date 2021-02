Garmin Enduro è un nuovo sportwatch con display OLED solare da 800 euro

Nonostante Garmin realizzi anche smartband orientate più verso il mercato di massa, sono gli sportwatch il settore in cui sa dare il meglio di se. Scelta da molti atleti in varie discipline sportive, Garmin è considerata una sicurezza quando si tratta del monitoraggio delle attività fisiche ad alto livello. Continuando su questa linea, l’azienda americana ha nelle scorse ore presentato ufficialmente il nuovo Garmin Enduro.

Si tratta di uno sportwatch GPS ultraperformance, dotato di modalità di gestione dell’alimentazione personalizzabili e sistema di ricarica solare Power Glass posto sotto il display OLED che sfrutta la potenza del sole per prolungare la durata della batteria fino a 65 giorni.

“Costruito per durare durante qualsiasi sessione di allenamento o ultra-evento, Enduro offre agli ultrarunner e ai ciclisti la certezza che il loro sportwatch abbia la carica energetica necessaria, oltre alle informazioni uniche di cui hanno bisogno per monitorare le loro prestazioni“, ha affermato Dan Bartel, vicepresidente di Garmin delle vendite mondiali. “E con l’Enduro al polso, gli atleti ultraperformanti possono concentrarsi sulla competizione invece che sulla durata della batteria.”

Progettato per condizioni di gara incessanti, Garmin Enduro ha diversi nuovi strumenti di allenamento e recupero. Molte funzionalità degli smartwatch multisport tradizionali sono state migliorate in modo specifico per le esigenze degli atleti di resistenza:

VO2 Max: monitora i livelli di fitness cardiovascolare con il nuovo trail run VO2 max, che si regola automaticamente in base alle condizioni del percorso. Il VO2 Max di un utente viene anche regolato dall’ambiente attraverso l’acclimatazione al calore e all’altitudine.

ClimbPro: ottienere informazioni in tempo reale sulle salite attuali e imminenti, inclusi pendenza, distanza e dislivello utilizzando il pianificatore di ascesa. Per maggiore sicurezza e consapevolezza, i miglioramenti del percorso di ClimbPro forniscono informazioni per discese e pianure.

Timer riposo: selezionare l’attività Ultrarun che dispone di un timer di riposo per registrare il tempo trascorso alle stazioni di soccorso.

Mountain bike: monitora i dettagli di ogni corsa in MTB con metriche di mountain bike oltre a misurazioni specializzate di grinta e flusso che valutano la difficoltà del percorso e tracciano il tempo di discesa, dando un punteggio da battere nella corsa successiva.

Recupero: dare al corpo il tempo di recuperare tra le sessioni è fondamentale. Dopo ogni allenamento, l’assistente per il recupero integrato consiglierà per quanto tempo riposare prima di un altro grande sforzo e dell’allenamento successivo in base ai dati sul sonno e sul benessere.

Allenamenti consigliati: per una guida all’allenamento che tenga conto del livello di forma fisica, si ottengono suggerimenti di corsa giornalieri in base al carico di lavoro corrente e allo stato di allenamento.

Si tratta insomma di uno sportwatch destinato a una nicchia di utenza che necessita di tutto il meglio per resistere a lungo e in condizioni spesse volte non favorevoli (segnaliamo la presenza di Garmin Pay). Non è quindi un caso che il prezzo di Garmin Enduro sia di 799,99 euro (899,99 euro per la versione con cassa in titanio). La disponibilità è immediata sullo store italiano di Garmin.