Top 5 Settimana 7 2021: i migliori articoli di Androidblog

Eccoci arrivati al nostro consueto appuntamento domenicale con la rubrica Top 5 Settimana 7 2021.

Iniziamo la carrellata della Top 5 Settimana 7 2021 parlando di Xiaomi. Dopo averlo presentato per il mercato cinese, Xiaomi ha organizzato un evento di presentazione del nuovo top di gamma Mi 11 5G anche per il mercato Global, che comprende anche l’Italia. Xiaomi Mi 11 5G sarà disponibile in Italia da inizio marzo nelle colorazioni Horizon Blue e Midnight Grey.

Il lancio di iPhone 12 mini credevamo potesse fare da traino al resto dei produttori per ripensare alle loro strategie ed includere almeno uno smartphone compatto nella loro lineup. Sfortunatamente ciò non è successo in maniera decisa ma almeno un’azienda sembra interessata a “tentare la sorte”. Stando a una serie di indiscrezioni, Asus sarebbe al lavoro su uno ZenFone Mini.

Clubhouse è l’app del momento e ha guadagnato popolarità soprattutto grazie alla sua esclusività: l’app è disponibile solo per iPhone ed è attualmente in versione beta, il che richiede un invito. Ma secondo fonti interne, Facebook sta già lavorando a un’app di chat audio simile alla popolare Clubhouse. Si prepara una nuova “battaglia” social dopo Snapchat vs Instagram Stories e TikTok vs Instagram Reels.

Motorola prevede di entrare nel business degli smartphone rugged e, per contribuire a portare i suoi prodotti in questo mercato di nicchia, ha stretto una partnership con Bullitt, la società dietro gli smartphone rugged Cat.

Chiudiamo la carrellata della Top 5 Settimana 7 2021 con una panoramica che ci permetterà di vedere dove ogni singolo operatore ha già in campo la propria rete 5G.

Ed anche per questa settimana è tutto. Appuntamento a domenica prossima con la rubrica Top 5 Settimana 8 2021.