Facebook sta sviluppando un clone di Clubhouse… ovviamente

Secondo fonti interne, Facebook sta lavorando a un’app di chat audio simile alla popolare Clubhouse. La nuova app è probabilmente in fase di sviluppo nel NPE Team (New Product Experimental) di Facebook.

Le informazioni provengono da due persone del settore che non erano autorizzate a parlare pubblicamente. Secondo la storia, l’alta dirigenza di Facebook è rimasta così colpita da Clubhouse che ha ordinato ai dipendenti di creare un’app simile.

Clubhouse ha guadagnato popolarità soprattutto grazie alla sua esclusività: l’app è disponibile solo per iPhone ed è attualmente in versione beta, il che richiede un invito.

Il mese scorso, Elon Musk è apparso su Clubhouse intervistato da due esperti di tecnologia, aumentando enormemente la popolarità dell’app al punto che i server hanno faticato a gestire il sovraccarico. Ora, è interessante che Facebook sia così ansiosa di lanciare un’altra app di chat vocale, soprattutto quando il social network ha già provato a fare qualcosa di simile in passato.

Negli USA è stata lanciata CatchUp, un’app per chiamate vocali avanzata che offre chiamate singole, a gruppi dedicati e lo stato attuale degli utenti (disattivato, composizione, online, ecc.). Facebook l’ha sviluppata sotto lo stesso team NPE la scorsa primavera, ma è caduta rapidamente nell’oscurità.

Alcuni potrebbero obiettare che sarebbe molto più facile per Facebook acquisire Clubhouse mentre è ancora una start-up come ha fatto con Instagram e WhatsApp ma la già precaria reputazione dell’azienda potrebbe essere aggravata ulteriormente rendendo la sua fama di “ammazza concorrenza” più grande.

Il commento ufficiale di Facebook non porta alla luce nulla, come previsto. “Colleghiamo le persone attraverso le tecnologie audio e video da molti anni e siamo sempre alla ricerca di nuovi modi per migliorare questa esperienza per le persone“, ha affermato Emilie Haskell, una portavoce di Facebook.

