Little Nightmares II disponibile su Stadia (gratis per gli abbonati Pro)

La sconcertante avventura horror di Tarsier Studios, Little Nightmares II, sarà disponibile da domani 11 febbraio su tutte le piattaforme, inclusa quella di Google Stadia. Tra l’altro, se si è un abbonato Pro, si può intraprendere questa inquietante avventura gratuitamente.

L’originale Little Nightmares è disponibile anche su Stadia ed è stato gratuito per gli abbonati Pro per diversi mesi. Entrambi i giochi seguono le orme di un piccolo personaggio in un ambiente grande e inquietante, il quale deve risolvere enigmi ed evitare conflitti con nemici grotteschi.

Perditi e avventurati in Little Nightmares II, che uscirà l’11 febbraio 2021 su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. L’11 febbraio verrà rilasciata anche una versione di Google Stadia del gioco, da rivendicare gratuitamente per i membri di Stadia Pro nella loro collezione. Little Nightmares II è sviluppato da Tarsier Studios, con la versione Switch sviluppata da Engine Software e la versione Stadia da Supermassive Games.

Il primo capitolo è stato un avvincente approccio alla formula, con i punteggi Metacritic che si aggiravano appena sotto gli 80. Le prime recensioni del sequel sembrano più o meno altrettanto positive. Questa new entry introduce un secondo protagonista, Mono, che si unisce al personaggio del giocatore “Six ” nel suo viaggio spettrale.

Sebbene il trailer mostri i due interagire per risolvere enigmi, questo secondo capitolo è ancora un gioco per giocatore singolo e non è previsto, almeno per ora, l’introduzione di una componente multiplayer.

Nel caso foste interessati al titolo, vi basterà cliccare sul seguente link che vi riporterà direttamente sulla pagina dedicata di Google Stadia dove potete acquistarlo (29,99 euro) o redimerlo gratuitamente nel caso foste abbonati Pro:

Little Nightmares II | Stadia

