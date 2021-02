Come accedere al Play Store su Chromecast con Google TV

La novità più succulente della nuova Chromecast lanciata nel 2020 è la presenza del nuovo sistema operativo Google TV, derivazione di Android TV dal quale prende praticamente tutto il codice sorgente ma che ne altera l’interfaccia grafica; nonostante questo però, sembra strano ma non è presente il Play Store.

O meglio, il Play Store è presente ma su Google TV le app da installare sono disponibili all’interno della home screen in una specifica sezione, un po’ come avviene sulle Fire Stick di Amazon. Ciò va in contrasto con Android TV dov’è disponibile l’app vera e propria del Play Store.

Dove si trova il Play Store su Google TV

In questa guida passo passo dunque vi mostreremo come accedere al vero e proprio Play Store sulla Chromecast con Google TV e anche su tutti gli altri dispositivi che fanno uso di questo OS (le Smart TV del 2021 di Sony e TCL lo usano).

Esistono in linea generale due metodi diversi per accedere allo store da Google TV.

Usare Google Assistant : Il modo più semplice per accedere al Play Store è semplicemente toccare il pulsante dell’assistente sul telecomando e dire “Play Store”. L’Assistente aprirà il Play Store per voi.

: Il modo più semplice per accedere al Play Store è semplicemente toccare il pulsante dell’assistente sul telecomando e dire “Play Store”. L’Assistente aprirà il Play Store per voi. Usare le impostazioni di sistema: Il secondo metodo è un po’ più complicato, ma sarà utile se non si vuole parlare ad alta voce o si preferisce non usare mai l’Assistente. In questo caso basta aprire il pannello laterale delle impostazione della Chromecast, quindi andare su Impostazioni > App > Vedi tutte le app > Mostra app di sistema > Google Play Store > Apri.

Come potete vedere, in entrambi i casi non sono necessari più di 30 secondi anche se la comodità di avere il Play Store direttamente sulla home screen per adesso non sembra far parte dei piani di sviluppo di Google TV.

