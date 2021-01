Sony Xperia 10 II si aggiorna ad Android 11

Rispettando la tabella di marcia condivisa qualche mese fa, Sony ha iniziato il rilascio dell’aggiornamento ad Android 11 per lo smartphone Sony Xperia 10 II. Per il colosso giapponese si tratta del terzo smartphone che viene aggiornato all’ultima versione del sistema operativo Android, facendo seguito a Xperia 1 e Xperia 5.

Lo smartphone “super di fascia media” è stato annunciato a febbraio 2020 e rilasciato in alcuni mercati a partire da maggio, con a bordo Android 10. I rapporti indicano che l’aggiornamento è in fase di rilascio nel sud-est asiatico attraverso il firmware 59.1.A.0.485 e arriva con il livello di patch di sicurezza di dicembre 2020.

Non esiste alcun changelog delle modifiche associato al lancio ma Sony, di solito, con il suo software si avvicina molto alla versione stock, quindi i possessori di Xperia 10 II possono probabilmente godere della maggior parte delle funzionalità che Android 11 ha da offrire su altri dispositivi, anche se ci sono evidenti punti salienti da aspettarsi, come i nuovi controlli multimediali, le notifiche di conversazione a bolle, un registratore dello schermo integrato, controlli domestici intelligenti nel menu di alimentazione e altro ancora.

Molto probabilmente saranno necessari dei giorni o anche settimane affinché il rilascio dell’aggiornamento OTA venga esteso anche ai mercati europei. Ad ogni modo, l’aggiornamento ha un peso di poco meno di un gigabyte nei mercati in cui sta venendo rilasciato e non crediamo che ci saranno grosse differenze in Italia.

Prima di lasciarvi, vi vogliamo ricordare che Sony potrebbe essere l’unico produttore di smartphone Android ad avere in cantiere la realizzazione di un nuovo smartphone dalle dimensioni compatte.

