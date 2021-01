Samsung Exynos con GPU AMD in arrivo nel Q3 2021 su fascia alta e fascia media

La collaborazione fra Samsung e AMD è stata annunciata a metà del 2019 ma fino a ora non abbiamo avuto alcuna informazione ufficiale. Il leaker Icer Universe ha indicato che Samsung presenterà nuovi SoC Exynos 2xxx e 1xxx con a bordo una GPU AMD già a partire dal secondo o dal terzo trimestre del 2021.

Alla fine dell’evento di presentazione del chip Exynos 2100, Samsung ha anticipato i suoi piani per includere una GPU AMD nel suo “prossimo prodotto di punta”. Ora, la formulazione qui è stata un po’ ambigua visto che il prossimo prodotto di punta presentato da Samsung è stata la serie Galaxy S21 e sappiamo che tali modelli telefoni non contengono hardware grafico AMD.

Secondo il leaker Ice Universe, l’Exynos 2100 è solo l’inizio e un futuro chipset, completo di GPU AMD, verrà rilasciato quest’anno e potrebbe trovare la sua strada nel Galaxy Z Fold3. Ora il leaker ha rincarato la dose indicando che non solo la fascia alta ma anche la fascia media vedrà un SoC Exynos con GPU AMD.

We will see Samsung release Samsung × AMD GPUs in the second or third quarter of 2021, which will be used in the next Exynos 2xxx and next Exynos 1xxx processors, Samsung may change the release time of the new processors.

