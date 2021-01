Top 5 Settimana 2 2021: i migliori articoli di Androidblog

Eccoci arrivati al nostro consueto appuntamento domenicale con la rubrica Top 5 Settimana 2 2021.

Iniziamo la carrellata della Top 5 Settimana 2 2021 parlando della più popolare app di messaggistica al mondo. Con un nuovo aggiornamento dei Termini di Servizio, WhatsApp sta obbligando gli utenti ad accettare la condivisione di alcuni loro dati con Facebook. Queste modifiche entreranno in vigore l’8 febbraio e gli utenti non avranno altra scelta che accettare queste modifiche se desiderano continuare a utilizzare WhatsApp.

Xiaomi ha presentato ufficialmente due nuovi modelli che vanno ad ingrossare ulteriormente la serie di smartphone Redmi 9 e Redmi Note 9. Stiamo parlando dei nuovi Redmi Note 9T e Redmi 9T, appartenenti rispettivamente alla fascia media e alla fascia bassa. Il Redmi Note 9T è molto simile nelle specifiche a Redmi Note 9 e Redmi Note 8 Pro (con l’aggiunta però del supporto alle reti 5G) mentre il Redmi 9T è praticamente una copia spiccicata di POCO M3.

Qualcomm produce molti chip potenti per tutti i tipi di smartphone ma il suo ultimo SoC ha un occhio di riguardo in particolare per i modelli economici, sperando di apportare loro alcuni aggiornamenti sostanziali. Successore dello Snapdragon 460 dello scorso anno, il Qualcomm Snapdragon 480 non introduce solo performance migliori ma è anche il primo chipset della serie 4xx ad offrire il supporto a un modem 5G.

AirMusic è un’app che porta il supporto ad Apple AirPlay su Android e non solo, dato che consente di utilizzare AirPlay, Google Cast, Roku, DLNA, Sonos, AllPlay, Samsung Multiroom e FireTV, quindi è davvero uno strumento per ogni singolo protocollo. AirMusic funziona su smartphone Android con root o su quelli con Android 10 o versioni successive senza root.

Chiudiamo la carrellata della Top 5 Settimana 2 2021 con la data di presentazione dell’attesissima serie Galaxy S21.

Ed anche per questa settimana è tutto. Appuntamento a domenica prossima con la rubrica Top 5 Settimana 3 2021.