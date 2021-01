Android 11 e OneUI 3 in rilascio sui Samsung Galaxy S10

A distanza di quattro mesi da quando la serie di smartphone Samsung Galaxy S10 è stata aggiornata alla OneUI 2.5, gli sviluppatori del colosso sud coreano hanno iniziato a rilasciare un nuovo aggiornamento OTA che stavolta porta non solo la OneUI 3 ma anche il sistema operativo Android 11.

Le novità che i Samsung Galaxy S10 stanno ricevendo con questo aggiornamento OTA ad Android 11 sono praticamente le stesse introdotte in precedenza su Galaxy Note 20 e Galaxy Note 10. Ciò permette ai quattro modelli di rimettersi in pari con i più recenti smartphone lanciati da Samsung, acquisendo non solo nuove funzionalità ma anche una maggiore sicurezza grazie alle patch di gennaio 2021.

Al momento il rilascio dell’aggiornamento OTA sta avvenendo in maniera scaglionata ed è stato segnalato in Svizzera per il Galaxy S10e e il Galaxy S10 5G. Non dovrebbero comunque passare molte ore perché gli sviluppatori di Samsung estendano il rilascio anche ad altri mercati. Se si è impazienti, è possibile scaricare l’app per PC Smart Switch di Samsung e provare a utilizzarla per installare il firmware più recente disponibile in maniera manuale.

Finora, Samsung ha fatto un buon lavoro nel rilasciare l’aggiornamento ad Android 11 sui suoi dispositivi. Potrebbe essere un po’ più lento a volte di quanto vorremmo, ma la società ha battuto ancora la maggior parte della sua concorrenza sul tempo.

Prima di lasciarvi, vi vogliamo ricordare che Samsung Health ci vuole più competitivi con le nuove “Sfide di Gruppo” e che i nuovi smartphone top di gamma Samsung Galaxy S21, S21+ e S21 Ultra verranno presentati ufficialmente il 14 gennaio.

