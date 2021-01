Samsung Galaxy S9 si aggiorna con la patch di gennaio 2021

Gli sviluppatori di Samsung hanno iniziato a rilasciare un nuovo aggiornamento OTA per i modelli europei di Samsung Galaxy S9 introducendo, oltre ad alcuni bug fixes che migliorano la fluidità del sistema in generale, anche le patch di sicurezza di gennaio 2021.

L’aggiornamento è attualmente in fase di rilascio per i modelli sbloccati in Germania, pesa circa 113 MB e porta con se il firmware numero G960FXXSDFTL1. Poiché il Samsung Galaxy S9 ha raggiunto la fine del suo supporto per gli aggiornamenti funzionali, questo aggiornamento è ancora basato sulla One UI 2.5 e su Android 10.

Chiaramente il rilascio sta avvenendo in maniera scaglionata nei vari mercati in cui è disponibile lo smartphone. Ciò è fatto per evitare che un eventuale bug passato inosservato alla lente degli sviluppatori comprometta tutti i modelli in commercio. In un certo senso, i primi a riceverlo fanno da beta tester. Ad ogni modo, occorrono alcune ore o persino dei giorni affinché il rilascio avvenga anche negli altri mercati (compresa l’Italia).

Prima di lasciarvi, vi vogliamo ricordare brevemente le specifiche tecniche del Samsung Galaxy S9, uno smartphone che, pur avendo 3 anni sulle spalle e non venendo più aggiornato sul fronte funzionale, può dire ancora benissimo la sua.

Infinity Display Super AMOLED da 5,8 pollici con risoluzione QHD+ e aspetto di forma 18,5:9

SoC Qualcomm Snapdragon 845 / Samsung Exynos 9810

4 GB di RAM

64 GB di memoria interna con possibilità di espansione attraverso una microSD

Fotocamera posteriore da 12 Mpixel con sistema ottico ad apertura variabile di f/1.5 – f/2.4

Fotocamera anteriore da 8 Mpixel

Connettività LTE Cat. 18 e MIMO 4×4 a 1.2 Gbps in download e 200 Mbps in upload, Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou e WiFi a/b/g/n/ac Dual Band

Batteria da 3.000 mAh

Sensore di impronte digitali posto sulla scocca posteriore al di sotto della fotocamera

Connettore USB Type-C

Sistema operativo Android 10 con ROM Samsung OneUI 2.5

