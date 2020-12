Top 5 Settimana 52 2020: i migliori articoli di Androidblog

Eccoci arrivati al nostro consueto appuntamento domenicale con la rubrica Top 5 Settimana 52 2020, l’ultima dell’anno in corso.

Iniziamo la carrellata della Top 5 Settimana 52 2020 parlando di Telegram, che durante la settimana ha annunciato un corposo piano di monetizzazione che prevede l’inserimento di pubblicità e l’introduzione di un piano Premium dotato di funzioni esclusive. Non preoccupatevi, però, perchè tutte le funzionalità attualmente gratuite rimarranno tali, per sempre.

Dopo aver fatto il suo debutto sugli smart display targati Google Assistant ed essere approdato su praticamente tutte le piattaforme di Smart TV, il servizio di Netflix completa la sua presenza nel mondo della smart home arrivando anche a bordo degli Amazon Echo Show con Alexa.

Considerato ormai da tempo uno degli smartphone più amati di tutto il panorama Android, il Samsung Galaxy S2 continua a scrivere la storia grazie a rINanDO, ChronoMonochrome e a una serie di altri sviluppatori di XDA che hanno rilasciato una versione unofficial di LineageOS 18.1 basata sul sistema operativo Android 11.

La presentazione della nuova serie di smartphone OnePlus 9 è fissata per il mese di marzo 2021 e, nonostante sembri certa la presenza solo della versione standard e del modello Pro, in rete in passato si è rumoreggiato di una possibile variante 9E mentre adesso ha preso piede l’indiscrezione circa la possibile presenza di un OnePlus 9 Lite.

Chiudiamo la carrellata della Top 5 Settimana 52 2020 con Google Stadia Pro la quale offre nuovamente un periodo di prova gratuita per tutti, anche se stavolta è limitata ad appena 30 minuti.

Ed anche per questa settimana è tutto. Appuntamento a domenica prossima con la rubrica Top 5 Settimana 1 2021.