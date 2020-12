Skype per Android si aggiorna col supporto alle bolle di chat di Android 11

Gli sviluppatori di Microsoft hanno rilasciato un nuovo aggiornamento per l’applicazione di Skype, apportando una serie di novità in vari ambiti ma aggiungendo soprattutto il supporto per le bolle di chat introdotte con Android 11.

Skype è sempre stata una delle applicazioni che hanno avuto il maggior potenziale ma che, per una ragione o per un’altra, non è mai riuscita a diventare quella principale nel mondo delle videochiamate prima, dei meeting di gruppo poi.

Affinché la nuova funzione funzioni, oltre ad essere in possesso di uno smartphone o di un tablet aggiornato d Android 11, prima bisogna abilitarla andando su Impostazioni> App e notifiche> Notifiche> Bolle.

Una volta abilitate, le notifiche di Skype nella barra delle applicazioni dovrebbero mostrare un’icona per avviarle come una bolla. Toccando l’icona, verranno lanciate le bolle delle chat e tutte le nuove conversazioni Skype dovrebbero apparire come icone mobili.

Nel caso non aveste ancora ricevuto la notifica di aggiornamento sul vostro smartphone, vi basterà cliccare sul link sottostante che vi riporterà direttamente sulla pagina dedicata del Play Store. A seguire vi lasciamo anche il link per scaricare Amazon Music.

In alternativa, potete scaricare il file APK da installare manualmente (magari se state provando qualche ROM senza accesso ai Google Play Services) attraverso il seguente link. Ricordate però di attivare i permessi per l’installazione di app provenienti da fonti sconosciute, ovvero tutte quelle scaricate al di fuori del Play Store.

Prima di lasciarvi, vi vogliamo ricordare che potete approfittare di queste novità lanciate su Skype a bordo degli Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro e Mi Note 10 Lite che si sono aggiornati ad Android 11 con delle Custom ROM.

