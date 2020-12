Download degli sfondi ufficiali di Samsung Galaxy S21

Nonostante diventeranno ufficiali solo dopo la presentazione del 14 gennaio, i nuovi modelli della serie Samsung Galaxy S21 stanno diventando sempre meno un mistero grazie alle informazioni che trapelano in rete. Dopo avervi riportato i prezzi che avranno nei mercati europei, rimaniamo in argomento segnalandovi che in rete sono stati pubblicati gli sfondi ufficiali dei nuovi top di gamma.

I nuovi Samsung Galaxy S21 verranno annunciati in maniera anticipata rispetto a quanto fatto con le altre generazioni negli anni passati. Nonostante ciò, Samsung non ha modificato la sua strategia circa l’adozione di diversi SoC in base al mercato di destinazione. Ciò significa che solo noi europei riceveremo le versioni dotate di SoC Samsung Exynos 2100, mentre in tutti gli altri mercati arriveranno le versioni con il Qualcomm Snapdragon 888 (per la prima volta però questo potrebbe non essere un difetto ma un pregio per noi).

Ad ogni modo, ci sono in totale 16 sfondi tra cui scegliere, di cui 4 dedicati a Samsung DeX. Come per gli sfondi degli altri smartphone dotati di schermi OLED e molto luminosi, gli sfondi per i Samsung Galaxy S21 sono stati studiati per trarre il massimo da questo tipo di display. Chiaramente ciò non toglie che è possibile scaricare e impostare questi sfondi su qualsiasi smartphone, indipendentemente dalle sue caratteristiche tecniche.

Nel caso voleste scaricare gli sfondi ufficiali a risoluzione piena, vi basterà cliccare sul seguente link:

Samsung Galaxy S21 | Download sfondi ufficiali

Prima di lasciarvi, vi vogliamo ricordare che l’app Samsung Messaggi incomincia a supportare Google RCS Chat grazie a una collaborazione speciale fra le due aziende che sta accelerando l’adozione bypassando del tutto gli operatori telefonici.