vivo X60 verrà presentato ufficialmente il 29 dicembre

Non volendo perdere nessun giorno e aspettare il 2021, vivo si prepara alla presentazione della sua nuova serie di smartphone di fascia medio alta chiamata vivo X60. In particolare, ha confermato che l’annuncio avverrà il prossimo 29 dicembre.

La serie vivo X60 sarà composta da almeno tre smartphone (versione standard, versione Pro e versione Pro+) e non solo sarà la prima con il nuovissimo chipset Exynos 1080 a 5nm di Samsung (appartiene alla fascia media ma ha prestazioni da top di gamma 2020), ma porterà con se anche OriginOS, il sistema operativo rinnovato dell’azienda (sempre basato su Android 10) e un comparto fotografico con obiettivi Zeiss.

Poiché la famiglia vivo X50 aveva tre modelli differenti, ci aspettiamo una situazione simile qui. Tuttavia, il poster che invita a seguire l’evento ha mostra solo due varianti di fotocamera fra i tre modelli (ovviamente quello centrale è il normale vivo X60, poiché manca di un obiettivo periscopico).

Se vivo X60 Pro e vivo X60 Pro+ hanno lo stesso design della fotocamera (a differenza di X50 Pro e X50 Pro+), probabilmente sono i sensori dietro gli obiettivi dove si trova la differenza.

Considerando che vivo ha fatto il suo debutto ufficiale anche in Italia, speriamo anche che la nuova serie di smartphone arrivi anche al di fuori del mercato cinese.

Ad ogni modo, in attesa di avere maggiori informazioni sulla nuova serie di smartphone vivo X60 (è probabile che emerga qualcos’altro prima della presentazione ufficiale), vi vogliamo ricordare che il SoC top di gamma Samsung Exynos 2100 verrà presentato domani il 15 dicembre ed è il principale indiziato per equipaggiare i nuovi smartphone Galaxy S21 attesi all’annuncio per gennaio 2021.

