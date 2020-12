Top 5 Settimana 50 2020: i migliori articoli di Androidblog

Eccoci arrivati al nostro consueto appuntamento domenicale con la rubrica Top 5 Settimana 50 2020.

Iniziamo la carrellata della Top 5 Settimana 50 2020 parlando di Qualcomm e di Honor. Proprio il mese scorso, Huawei ha annunciato la vendita della sua attività di smartphone Honor a un consorzio con sede a Shenzhen, in Cina. Non è passato molto tempo prima che iniziassero a circolare voci secondo cui il marchio di smartphone avrebbe lanciato uno modello di punta con il Qualcomm Snapdragon 888 annunciato di recente. A quanto pare Honor e il produttore di chip sono già stati in trattative per fornire chipset per i futuri telefoni Honor e questa potrebbe essere l’occasione giusta.

OPPO ha recentemente registrato il brevetto di uno smartphone dotato di un comparto fotografico posteriore estraibile e utilizzabile anche per i selfie. A quanto pare l’utente dovrebbe staccare letteralmente le fotocamere (immaginiamo tenute agganciate attraverso un magnete) e rivolgerle verso di sé per scattare dei selfie o per effettuare una videochiamata.

Spotify ha annunciato di aver introdotto la possibilità di personalizzare le cover delle playlist personali con qualsiasi immagine. Ora sia i membri Free che Premium possono caricare ufficialmente immagini di copertina personalizzate dai loro smartphone o tablet.

Nonostante le foto e le immagini fisse siano un ottimo modo di comunicare qualcosa, un breve video sembra essere meglio per YouTube. Ed ecco allora che, dopo aver introdotto le anteprime video nell’app Android di YouTube, ha fatto la stessa cosa su YouTube Music.

Chiudiamo la carrellata della Top 5 Settimana 50 2020 con Google Pay che dopo aver aggiunto il supporto alle carte di Viva Wallet, è adesso compatibile anche con le carte di Citibank e UAB ZEN.com.

Ed anche per questa settimana è tutto. Appuntamento a domenica prossima con la rubrica Top 5 Settimana 51 2020.