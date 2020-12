League of Legends: Wild Rift disponibile in Italia come open beta

Dopo aver scaglionato il lancio della open beta di League of Legends: Wild Rift, la software house Riot l’ha finalmente estesa anche ai mercati europei. Ciò significa che potete scaricare il gioco e testarlo anche in Italia.

Il trailer qui sopra dovrebbe fornire una buona idea di cosa aspettarsi dal gioco. Si vede soprattutto come il gioco sia stato ricostruito per adattarsi meglio ai display degli smartphone con una nuova mappa 5v5 progettata specificamente per queste piattaforme in cui le partite durano solo 15-20 minuti.

Quindi è chiaro che Wild Rift non è un porting della versione per PC, ma un gioco completamente nuovo.

Entra in Wild Rift, l’esperienza MOBA 5 vs 5 di League of Legends firmata Riot Games basata su abilità e strategia, ora ricreata per dispositivi mobili. Lasciati conquistare dai comandi fluidi e dalle partite più veloci, fai squadra con i tuoi amici, conferma il tuo campione e scatenati.

Cosa altrettanto importante è la disponibilità gratuita del titolo. Pur essendo in open beta, ci aspettiamo che anche la versione finale sarà del tutto gratuita da giocare con acquisti in-app opzionali e che, come tengono a dire gli sviluppatori, non daranno alcun vantaggio nel gameplay (non si tratta dunque di un titolo pay-to-win).

Affronta partite bilanciate per livello di abilità e dimensioni dei gruppi. In Wild Rift è possibile ottenere gratis tutti i campioni, e non si paga per giocare né per vincere. Mai.

Nel caso foste interessati a provare il nuovo Wild Rift sul vostro smartphone o tablet, vi basterà cliccare sul nostro link sottostante che vi riporterà direttamente sulla pagina dedicata del Play Store.