YouTube rende più coinvolgenti le “Premiere” con queste 3 novità

Annunciate per la prima volta nel 2018, le YouTube Premiere sono diventate parte ormai della nostra esperienza con la piattaforma. Esse permettono ai canali di creare hype nei confronti di un video permettendo, allo stesso tempo, agli utenti di avere una data e un orario ben preciso di quando poter guardare quel nuovo video.

Ed ecco allora che, dopo aver aggiunto il supporto ai video 8K su Android TV e nel tentativo di migliorare l’esperienza con le Premiere, sia dei canali che degli utenti, YouTube ha annunciato l’arrivo di tre novità molto interessanti.

La prima novità si chiama Live Redirect e consente di ospitare un live streaming come pre-spettacolo prima di una premiere. Al termine del live streaming, il pubblico dal vivo viene direttamente indirizzato alla prossima Premiere appena prima dell’inizio.

Da We Are One Film Festival e New York Comic-Con, a BTS, Cardi B e Justin Bieber, abbiamo testato questa funzione negli ultimi mesi e siamo rimasti sbalorditi da come ha unito la comunità. Proprio come un pre-party o un tappeto rosso, abbiamo visto partner utilizzare Live Redirect per interagire con il proprio pubblico dal vivo e creare entusiasmo e attesa appena prima dell’evento principale.