Samsung svela quali smartphone riceveranno la OneUI 3 e quando

Samsung ha iniziato il beta test della sua ROM OneUI 3.0 basata su Android 11 alcuni mesi fa e da allora si è espanso a più dispositivi. Ora la società ha rilasciato i dettagli su quando la versione finale della One UI 3 dovrebbe iniziare ad arrivare su molti dei suoi smartphone venduti in Europa, dando agli utenti Galaxy un’idea di quando aspettarsi l’aggiornamento sui propri modelli.

Non sorprende affatto che i primi smartphone che riceveranno l’aggiornamento sono quelli facenti parte della serie Galaxy S20, con tempistiche che indicano “entro la fine del 2020″.

Dopo la serie S20, l’elenco sembra procedere più o meno in ordine di rilascio, con i telefoni Note20, Z Fold, Note10 e S10 programmati per gennaio 2021. L’aggiornamento per il Galaxy Fold originale dovrebbe iniziare a febbraio, mentre marzo potrebbe portare la One UI 3.0 su Galaxy A51, Galaxy M21, Galaxy M30s, Galaxy M31, Galaxy Note 10 Lite e Galaxy Tab S7.

La lista completa, suddivisa per tempistiche di rilascio della Samsung OneUI 3, la trovate qui di seguito:

Dicembre 2020

Galaxy S20

Galaxy S20+

Galaxy S20 Ultra

Gennaio 2021

Galaxy Note 10

Galaxy Note 10+

Galaxy Note 20

Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy S10

Galaxy S10+

Galaxy S10 Lite

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Z Flip

Febbraio 2021

Galaxy Fold

Marzo 2021

Galaxy A51

Galaxy M21

Galaxy M30s

Galaxy M31

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy Tab S7

Aprile 2021

Galaxy A50

Galaxy M51

Maggio 2021

Galaxy A21s

Galaxy A31

Galaxy A70

Galaxy A71

Galaxy A80

Galaxy Tab S6

Galaxy Tab S6 Lite

Giugno 2021

Galaxy A01

Galaxy A01 Core

Galaxy A11

Galaxy M11

Galaxy Tab A

Luglio 2021

Galaxy A30

Galaxy Tab S5e

Agosto 2021

Galaxy A10

Galaxy A10s

Galaxy A20

Galaxy A20s

Galaxy A30s

Galaxy Tab A 10.1

Galaxy Tab Active Pro

