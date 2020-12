Non solo OnePlus 9 e 9 Pro: nel 2021 arriverà anche OnePlus 9E

OnePlus potrebbe aver iniziato la sua storia con un unico flagship killer di punta nel 2014, ma l’azienda è cambiata molto da quegli anni di semplicità. Ora ha la serie Nord più economica, così come le versioni standard e pro della sua linea di punta. E presto, sembra che un altro dispositivo si unirà alla formazione: OnePlus 9E.

Il leaker Max Jambor ha rivelato che OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro non saranno gli unici smartphone (o servizi) che l’azienda svelerà a marzo: un dispositivo soprannominato OnePlus 9E condividerà il palcoscenico con loro.

Mentre i dettagli specifici sono scarsi ad oggi, sembra probabile che il 9E si collocherà tra lo standard OnePlus 9 e la linea Nord, offrendo elementi essenziali di punta per un prezzo di fascia medio-alta. In questo caso la strategia sembra ricalcare molto quella di Samsung che ha lanciato il Galaxy S10E. OnePlus potrebbe anche pianificare il lancio di un modello Nord SE l’anno prossimo, giusto per non farsi mancare nulla anche sul fronte della concorrenza con Apple.

Come detto, questa non sarebbe la prima volta che un OEM percorre questa strada: Samsung vende il Galaxy S10E mentre Google ha lanciato il suo Pixel 5 non come top di gamma ma, in qualche modo, come un dispositivo della serie “E”, offrendo un prezzo inferiore per un’esperienza che offre ottime specifiche di base ma senza fare quel passettino in più di unicità.

Insomma, sembra proprio che OnePlus, così come Apple, abbia capito che l’essere presente in ogni fascia di prezzo è fondamentale per competere con la concorrenza che si sta facendo sempre più agguerrita.

Di contro, la presenza di tanti smartphone a catalogo, per di più con caratteristiche tecniche solo leggermente diverse, non solo crea confusione nei clienti in procinto di acquistare un nuovo smartphone ma potrebbe anche creare difficoltà negli sviluppatori che devono ottimizzare gli aggiornamenti per un numero maggiore di modelli.

VIA FONTE