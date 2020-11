OnePlus Nord alla prova DxOMark: ottimo di giorno, meno di notte

OnePlus Nord mira a offrire funzionalità della fotocamera premium e un’esperienza complessiva simile a un top di gamma e DxOMark afferma che, per la maggior parte, tale volontà viene rispettata. Il punteggio complessivo assegnato dai recensori è di 108 punti, che è solo 1 punto in meno rispetto a quello assegnato a Huawei P20 Pro (un top di gamma) qualche anno fa.

OnePlus ha preso in prestito la fotocamera principale, con un obiettivo di apertura f / 1,75 equivalente a 26 mm, dal suo OnePlus 8. Questo è supportato dal sensore Sony IMX586 da 48 MP con pixel da 0,8 µm e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS). C’è anche una fotocamera ultra grandangolare da 8 MP con un campo visivo di 119 gradi, un obiettivo di profondità da 5 MP e una macro da 2 MP.

Raggiungendo un punteggio DxOMark di 108, OnePlus Nord non raggiunge del tutto gli standard del suo “fratello più costoso”, OnePlus 8 Pro, ma dà una rappresentazione rispettabile per una fotocamera presente in uno smartphone di fascia media.

OnePlus Nord ha ricevuto un solido punteggio fotografico di 117, con buoni risultati per esposizione, colore, autofocus e texture, ma il suo punteggio è stato abbassato da voti bassi per bokeh e notte. Il punteggio di nello Zoom di 47 riflette la mancanza di un teleobiettivo ottico, ma anche l’ultra-grandangolare lascia margini di miglioramento.

Il punteggio video di 92 è di nuovo più basso rispetto a quello dell’ammiraglia più costosa OnePlus 8 Pro 106, ma le video clip di OnePlus Nord hanno una buona esposizione e un bel colore. Anche la stabilizzazione è efficiente, ma l’autofocus è risultato carente.

Insomma, una solida performance che va oltre le aspettative per un modello medio di gamma. Per leggere la recensione completa di DxOMark su OnePlus Nord, vi basterà cliccare su questo link.

