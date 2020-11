Nvidia Shield TV si aggiorna alla SHIELD Experience 8.2.1 | Novità

La Nvidia Shield TV è il principale esempio di come la tecnologia moderna dovrebbe essere trattata in termini di longevità e supporto software. La versione originale è stata lanciata nel 2015, con un aggiornamento hardware arrivato poi nel 2017 e l’ultimo arrivato nel 2019. Essendo l’hardware alla base sia lo stesso (SoC Nvidia Tegra X1, lo stesso di Nintendo Switch), l’azienda è stata in grado di mantenere aggiornate tutte le versioni senza troppe difficoltà. Ed ecco allora che, a cinque anni dal debutto iniziale e a distanza di tre mesi dallo scorso aggiornamento, Nvidia ha rilasciato il 26° aggiornamento per le sue Nvidia Shield TV.

L’aggiornamento è identificato come SHIELD Experience 8.2.1 e porta con se perlopiù bug fix e miglioramenti generali al sistema, senza tuttavia stravolgere l’esperienza utente generale con nuove funzionalità.

Oggi abbiamo rilasciato SHIELD Experience Upgrade 8.2.1 (32.8.435.31). Questo aggiornamento risolve molti problemi di qualità segnalati sul campo, migliorando la stabilità e la compatibilità con altri dispositivi nel tuo centro di intrattenimento domestico. Grazie per far parte della comunità SHIELD e come sempre, se riscontri problemi, invia un feedback dal tuo dispositivo e pubblica le tue osservazioni in questo thread.

Numerose altre modifiche sono state implementate con la SHIELD Experience 8.2.1. Il ridimensionamento dell’IA ha ricevuto modifiche per migliorare le sue prestazioni in determinate situazioni e con i suoi algoritmi di rilevamento dei contenuti. È stato anche risolto un problema che faceva apparire una sottile linea quando si utilizzava l’upscaling dell’IA con Amazon Prime Video, qualcosa che creava fastidio soprattutto la visione di scene buie.

Per leggere il changelog ufficiale, vi rimandiamo al blog di Nvidia. Segnaliamo che l’aggiornamento è già in fase di rilascio anche in Italia (noi l’abbiamo ricevuto nel nostro modello del 2015).

