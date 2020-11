iPhone 12 Pro ha una qualità fotografica inferiore ai top gamma Android per DxOMark

Apple è sempre stata in cima alle classifiche della qualità fotografica, soprattutto quando è stata analizzata la qualità nella registrazione video. La redazione di DxOMark ha pubblicato la propria recensione fotografica del nuovo iPhone 12 Pro e, nonostante ha notato un buon miglioramento rispetto al modello di scorsa generazione iPhone 11 Pro, ciò non è sufficiente a raggiungere la qualità espressa dai principali smartphone top di gamma Android.

In particolare, con un punteggio medio di 128 punti, iPhone 12 Pro si posizione al quinto posto della classifica appaiato a Xiaomi Mi 10 Pro ma dietro a Huawei P40 Pro (132 punti), Xiaomi Mi 10 Ultra (133 punti) e Huawei Mate 40 Pro (136 punti).

La stessa considerazione viene fatta anche per quanto riguarda la qualità del display (nuovo campo di misurazioni per DxOMark), con iPhone 12 Pro che aggancia il podio appaiato a Galaxy S20 Ultra 5G a 87 punti ma dietro OnePlus 8 Pro a 88 punti e Galaxy Note20 Ultra 5G a 89 punti.

Chiaramente i punteggi di DxOMark non dovrebbero indirizzarvi verso l’acquisto di uno smartphone rispetto a un altro, soprattutto quando sono molto simili come in questo caso.

Certo è che da questa disamina quella che ne esce sconfitta senza dubbio è Google. I suoi Pixel sono sempre stati fra i migliori in termini fotografici ma, per DxOMark, non sono in grado nemmeno di raggiungere la top 15, con il Pixel 5 fermo alla sedicesima posizione.

Ad ogni modo, ora sarà interessante quindi verificare dove si posizionerà l’iPhone 12 Pro Max, con il suo comparto fotografico personalizzato e migliore rispetto a quello degli altri modelli della serie.

Prima di lasciarvi, vi vogliamo ricordare che iPhone 12 mini potrebbe fare da guida al rilancio degli smartphone compatti anche sul fronte Android.