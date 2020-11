Google Stadia ha finalmente una sezione dei messaggi dedicata

Google e i servizi di messaggistica non vanno proprio d’accordo, come dimostra il rilascio e poi l’abbandono di G Talk, Hangouts (abbandonato sul fronte consumer) e Allo. Il colosso americano ora sta puntando tutto sui messaggi RCS integrati nell’app Messaggi ma, allo stesso tempo, ha lavorato a un sistema di messaggistica istantaneo all’interno di Google Stadia. E dopo mesi di lavoro e test, finalmente è ufficiale.

Il rilascio sta avvenendo in maniera controllato e, stranamente, sembra che l’Italia sia il primo mercato in cui sono arrivate le segnalazioni di disponibilità.

Come ci si aspetterebbe, la messaggistica su Google Stadia è piuttosto semplice. Si possono scrivere messaggi a singoli utenti, così come a gruppi. La visualizzazione del profilo di un utente presenta una nuova opzione per inviare loro un messaggio. Le conversazioni invece vengono visualizzate in una nuova scheda accanto all’elenco degli amici nell’app mobile e sul Web. Probabilmente solo in lettura ma la messaggistica di Stadia dovrebbe funzionare anche sui dispositivi Chromecast Ultra.

Stadia ha già una chat vocale, ma è bello vedere che le effettive funzionalità dei messaggi di testo stanno finalmente iniziando a essere implementate. Questo è un servizio Google in cui gli utenti potrebbero effettivamente essere felici di accogliere più funzionalità di messaggistica.

Come per ogni servizio di messaggistica però, il più grande fattore per l’utilizzo o meno sono gli utenti: se tutti usano un determinato servizio, sarà difficile convincerli a passare a un altro. Anche su Google Stadia dunque l’utilità dipende dal fatto che si conoscano effettivamente altre persone che usano il servizio.

Ad ogni modo, nel caso non aveste ancora ricevuto la notifica di aggiornamento sul vostro smartphone oppure vorreste scaricare per la prima volta l'app (compatibile con qualsiasi smartphone Android ormai), vi basterà cliccare sul nostro link sottostante che vi riporterà direttamente sulla pagina dedicata del Play Store.

Google Stadia | Download

