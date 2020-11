Google Street View: in test una funzione che permette a chiunque di caricare le immagini

Google Street View è stato fino a ora un servizio molto esoso per l’azienda americana in termini di costi, visto che ha davuto mandare un proprio dipendente con un equipaggiamento fotografico realizzato ad-hoc in ogni parte del pianeta. Il test che sta svolgendo adesso però potrebbe permettere di abbassare enormemente i costi facendo leva sull’aiuto dei miliardi di utenti che hanno uno smartphone.

In un nuovo test, Google sta consentendo agli utenti di acquisire dati di Street View senza dover utilizzare una speciale fotocamera a 360°. La funzione, che si chiama “Driving Mode“, viene visualizzata nel menu laterale per alcuni utenti selezionati dell’app Street View di Google.

Una volta abilitata, sembra che dovrebbe consentire agli utenti di acquisire immagini di Street View senza una fotocamera speciale. Potrebbe persino essere in grado di sfocare automaticamente volti e targhe. Ciò ha il potenziale per migliorare la disponibilità di Street View, specialmente nelle aree più rurali su cui Google non dispone di dati in questo momento.

Non è chiaro come l’azienda pianifichi di controllare la qualità dei dati raccolti dai telefoni degli utenti, ma probabilmente verranno messi in campo sistemi di intelligenza artificiale e machine learning per creare un livello minimo di qualità accettabile.

In questo momento, sembra che i dati raccolti potrebbero essere sottoposti a revisioni manuali, poiché l’utente che ha catturato il video nell’esempio qui in alto è in grado di vedere i suoi contributi sul suo profilo, ma non ancora in diretta su Google Maps.

Non è nemmeno chiaro se la società stia pianificando di implementare questa funzione in modo più ampia. La raccolta di Street View ha avuto la sua giusta dose di problemi legali, quindi forse Google sta giocando sul sicuro senza velocizzarne la crescita “amatoriale”.

VIA