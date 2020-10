Lenovo Legion Pro lanciato anche in “Transparent Edition”

Lenovo ha annunciato ufficialmente una versione particolare del suo smartphone da gaming Lenovo Legion Pro dotata di una scocca completamente trasparente. Denominato per l’appunto “Transparent Edition“, il nuovo smartphone ha una X sulla scocca posteriore del tutto trasparente che lascia intravedere le componenti al di sotto (le parti alle estremità della X rimangono opache).

Per chi non lo sapesse, il Lenovo Legion Pro è attualmente il “non plus ultra” degli smartphone da gaming, con l’hardware più potente disponibile sul mercato e con un software ottimizzato ad hoc per trarne vantaggio. Inoltre, ha la peculiarità di avere una fotocamera frontale nascosta lungo il bordo destro, così da permettere una configurazione più comoda per coloro vogliono fare lo streaming del proprio gaming su internet.

SoC: Qualcomm Snapdragon 865+

Schermo: AMOLED da 6,59 pollici, formato 19,5:9, 2340×1080 e 144 Hz di refresh rate

Connettività 5G

Memoria: RAM: 8, 12 o 16 GB LPPDR5 Storage: 128, 256 o 512 GB USF 3.0

Batteria: doppia, ciascuna da 2500 mAh, per un totale di 5000 mAh; ricarica turbo da 90W

Fotocamera Frontale da 20 MP Posteriore da 64 MP + ultrawide da 20 MP

Altre caratteristiche: Speaker stereo con AWINIC 88264 Quattro microfoni Sensori ultrasonici per il gaming Wi-Fi — 802.11a/b/g/n/ac/ax 2×2 MIMO Bluetooth 5.0 NFC GNSS: GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS 2 porte USB-C



Lenovo non ha detto quando sarà disponibile questa edizione speciale (oltre a un generico “coming soon”). Alcuni ipotizzano che verrà lanciato durante il Single’s Day: la società sta già mostrando dei teaser per delle promozioni legate alla festa dell’11.11, quindi questo potrebbe essere un piacere in più per i fan. Purtroppo però nulla ci svela se il nuovo Lenovo Legion Pro in edizione trasparente sarà disponibile anche al di fuori del mercato cinese.

