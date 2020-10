Il DualSense di PS5 funziona anche su Android

Esattamente come il DualShock 4 della PS4 ha una compatibilità diretta e al 100% con tutti gli smartphone e i tablet Android, dalle prime prove sembra che anche il nuovo DualSense di PS5 sia pienamente compatibile.

Sony sta iniziando a inviare le console PlayStation 5 (e i relativi controller) ai recensori del settore e agli influencer, incluso lo YouTuber Austin Evans, che ha pubblicato un video iniziale sul controller “DualSense” della console, nel quale ha anche fatto alcune prove “al di fuori della PS5” sfruttando il suo smartphone Android.

Il supporto di controller di terze parti è stato storicamente complicato su Android, almeno quando si tratta di gamepad non destinati all’uso mobile. Il controller della Xbox 360 ha funzionato bene per quasi tutto il tempo in cui Android è stato in giro, ma il SixAxis e il DualShock 3 di PS3 hanno sempre richiesto un’app di terze parti.

Quando è arrivata l’ottava generazione di console, i gamepad di Xbox One basati su Bluetooth non hanno avuto problemi di connessione ad Android (anche se la mappatura dei pulsanti non era perfetta fino ad Android 9 Pie) e il controller PlayStation 4 generalmente funziona tramite Bluetooth o USB.

Adesso sembra che anche con i controller della nona generazione di console da gaming il supporto sia perfetto. Ed è proprio in questo momento che è più importante che lo sia, visto che i servizi di cloud gaming sono finalmente disponibili in maniera stabile ed avere un buon controller che funzioni con gli smartphone è fondamentale per avere un’esperienza di gaming ideale. Per non parlare poi dello streaming locale reso compatibile con PS5 solo qualche giorno fa.

A tal proposito, Austin Evans ha provato a collegare il nuovo controller DualSense di Sony con il suo Pixel 5 e il processo ha funzionato senza intoppi. In seguito ha giocato a un gioco su Xbox Game Streaming tramite Pixel 5, ma la vibrazione non ha funzionato (il che potrebbe essere un problema di Xbox Game Streaming). Infine, non è chiaro se il touchpad funzioni su Android, anche se il pad del DualShock 4 funziona sulla maggior parte dei dispositivi Android.

Detto ciò, chiaramente non vi consigliamo l’acquisto di un Dual Sense per giocare su Androide, visto che sul mercato vi sono tante alternative con qualità sicuramente più basse ma sicuramente anche più economici.

VIA