OnePlus 9 già in sviluppo con nome in codice “Lemonade”

Gli scorsi giorni sono stati molto intensi per OnePlus, fra l’abbandono da parte di Carl Pei (uno dei due fondatori dell’azienda) e il lancio del nuovo top di gamma OnePlus 8T. Tuttavia nei laboratori del colosso cinese non si è fermato il processo di sviluppo, tanto che già sia OnePlus 9 che OnePlus 9 Pro sono in fase di progettazione e si apprestano al lancio nella prima parte del prossimo anno.

Il fatto che siano in sviluppo non è proprio una sorpresa, dal momento che la complessità raggiunta dagli smartphone al giorno d’oggi è tale da richiedere molto più lavoro di integrazione delle componenti e ottimizzazione del software. Anzi, a nostro avviso si è iniziati a lavorare sulla nuova generazione ancor prima del lancio di OnePlus 8T.

Ad ogni modo, il leaker Max J. ha rivelato che “Lemonade” è il nome in codice interno della serie OnePlus 9 di nuova generazione, la quale dovrebbe arrivare sul mercato internazionale nella prima metà del 2021, probabilmente a marzo o aprile.

Al momento si sa poco di questi dispositivi di fascia alta, ma sia OnePlus 9 che OnePlus 9 Pro dovrebbero essere alimentati dal Qualcomm Snapdragon 875, che a sua volta verrà lanciato a dicembre. È lecito attendersi anche la presenza di un foro sul display per la fotocamera anteriore (a meno di novità sorprendenti sul fronte delle fotocamere sotto i display), cornici estremamente sottili e supporto per una frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

In attesa di sapere qualcosina di più sui nuovi OnePlus 9 oltre al loro nome in codice, vi vogliamo ricordare che la qualità costruttiva di OnePlus 8T è stata definita ottima dopo aver eseguito diversi stress test.

VIA