Samsung Galaxy S21: primo sguardo al nuovo top gamma | Foto e video

Seppur non siamo ancora certi del nome che avrà, è abbastanza certo invece che Samsung lancerà una nuova serie di smartphone top di gamma e appartenente alla serie Galaxy S nella prima parte del 2021. Attualmente conosciuta come Samsung Galaxy S21, la versione standard e la versione Ultra della nuova serie è stata protagonista delle prime immagini leaked, così come di un video che li mostra da ogni angolazione.

Sulla base delle immagini, la parte anteriore del Samsung Galaxy S21 non è cambiata molto rispetto al suo predecessore, con il futuro dispositivo molto simile all’S20, incluso il suo foro al centro dello schermo per ospitare la fotocamera selfie (probabilmente con tecnologia Iris).

La parte posteriore, tuttavia, è stata sollevata, con una nuova sezione fotografica che sembra estendersi dalla scocca creando un gradino relativamente spesso, stimato in 1,1 mm. Il numero di sensori fotografici, invece, è rimasto lo stesso, con tre fotocamere dietro, almeno sulla versione “standard”.

Secondo Steve Hemmerstoffer (@OnLeaks), il dispositivo dovrebbe vantare un display piatto da 6,2 pollici e misurare circa 151,7 x 71,2 x 7,9 mm. Ancora più importante, le voci suggeriscono che il telefono potrebbe essere svelato a gennaio 2021, che è significativamente prima del solito.

Come accennato in precedenza, è molto probabile che Samsung annunci un Galaxy S21 Ultra, insieme al modello “standard”. Con un design simile al fratello minore, le immagini mostrano che il Galaxy S21 Ultra dovrebbe essere dotato di un display curvo che misura tra 6,7 e 6,9 pollici. Il display più grande significa che il telefono avrebbe anche delle dimensioni più grandi dell’S21, misurando circa 165,1 x 75,6 x 8,9 mm.

La principale differenza nel design è sul lato posteriore del telefono, con un enorme modulo della fotocamera da 1,9 mm di spessore che sporge dal retro. Quest’ultimo ospita quattro sensori, insieme al flash LED, che curiosamente non fa parte della configurazione della telecamera sulla versione “standard” ma si trova a lato.

VIA VIA VIA