POCO X3 NFC in offerta a soli 169,90 euro

Attraverso una delle sue offerte del giorno, Xiaomi sta proponendo il nuovo POCO X3 NFC all’incredibile prezzo di 169,90 euro, ovvero -30 euro rispetto al prezzo promozionale solito e -60 euro rispetto al prezzo di listino.

Esattamente come tutte le altre offerte del giorno di mi.com, POCO X3 NFC sarà disponibile a 169,90 euro (nella sua versione 6 + 64 GB) solo stasera dalle ore 19.00 alle ore 21.00. Insomma, per approfittare dell’offerta promozionale avete solo un paio di ore e, come se non bastasse, sembra che le quantità siano limitate.

Prima di lasciarvi al link per approfittare dell’offerta, vi vogliamo ricordare le caratteristiche tecniche del POCO X3 NFC:

Dimensioni : 165,3 x 76,8 x 9,4mm

: 165,3 x 76,8 x 9,4mm Peso : 215 grammi

: 215 grammi Display da 6,67″ LCD DotDisplay, FHD+ (2400×1080 pixel), formato 20:9, 395ppi, con 120Hz refresh rate, 240Hz touch sampling rate, luminosità 450 nit (typ) / 380 (min), contrasto 1.500:1 (typ), copertura spazio colore: NTSC 84% (typ), DCI-P3 87,4% e supporto HDR10 e Netflix HD

da 6,67″ LCD DotDisplay, FHD+ (2400×1080 pixel), formato 20:9, 395ppi, con 120Hz refresh rate, 240Hz touch sampling rate, luminosità 450 nit (typ) / 380 (min), contrasto 1.500:1 (typ), copertura spazio colore: NTSC 84% (typ), DCI-P3 87,4% e supporto HDR10 e Netflix HD SoC Snapdragon 732G, 8nm, con sistema di dissipazione LiquidCool Technology 1.0 Plus, tubi in rame e grafie multi strato: CPU octa-core Kyro 470m, sino a 2,3GHz GPU Adreno 618 con Elite Gaming

Memoria: RAM 6GB LPDDR4x 64/128GB di storage UFS 2.1, espandibili sino a 256GB

Fotocamera: Posteriore quadrupla: Principale con sensore da 64MP (Sony IMX682) da 1/1,73″, ottica con apertura f/1.89, lenti 6P, 1,6µm 4-in-1 Super Pixel 13MP (dimensioni dei pixel da 1µm), ottica ultra grandangolare, angolo di visione di 119°, apertura f/2.2 2MP (dimensioni dei pixel da 1,75 µm), ottica macro, apertura f/2.4, distanza minima messa a fuoco 4cm 2MP (dimensioni dei pixel da 1,75 µm), rilevamento profondità di campo, apertura f/2.4 Registrazione video sino a 4K a 30fps Anteriore da 20MP integrata nel display, ottica con apertura f/2.2, pixel da 1,6 µm 4-in-1 Super Pixel

Connettività: Bluetooth 5.1, Dual SIM dual standby, WiFi 5; bande: GSM B2/3/5/8, WCDMA B1/2/4/5/8, LTE FDD: B1/2/3/5/7/8/20/28, LTE TDD: B38/40/41 (120MHz), USB Type-C, GPS/GLONASS/Galileo, NFC

Audio stereo

Batteria : 5.160 mAh, supporto ricarica rapida 33W

: 5.160 mAh, supporto ricarica rapida 33W Sistema operativo : MIUI 12 for POCO, Android 10

: MIUI 12 for POCO, Android 10 Colorazioni: Shadow Gray, Cobalt Blue

