Google testa una nuova UI sugli smart display Nest Hub

Google è un’azienda che sperimenta sempre nuove funzionalità e modifiche per i suoi servizi al fine di migliorare l’esperienza dell’utente. Uno degli aspetti che però non ha quasi mai modificato è la UI presente sugli smart display Nest Hub con Google Assistant. Di fatto, tranne qualche piccola modifica, tutto è rimasto invariato.

Ora però è emerso un nuovo video che mostra un’interfaccia utente completamente rinnovata su Nest Hub Max pensata per semplificare l’accesso ai controlli touch. L’interfaccia di Nest Hub e Nest Hub Max è stata piuttosto semplice finora, poiché Google ha preferito mantenere i comandi vocali come principale sistema di input, relegando il touchscreen a un input secondario. Con questa nuova riprogettazione, sembra che ciò potrebbe cambiare.

L’interfaccia utente aggiornata aggiunge nuovi pannelli contestuali nella parte superiore per il controllo della smart home, della riproduzione multimediale, della comunicazione e di altro ancora. Un semplice tocco sullo schermo fa apparire i pannelli, che possono essere fatti scorrere rapidamente per trovare la funzione specifica che si sta cercando.

L’aggiunta di questi pannelli dovrebbe portare un vantaggio per la produttività, soprattutto nelle situazioni in cui si preferisce velocizzare la cosa utilizzando il touch invece che la voce.

Non è chiaro se questo rinnovamento sia stato rilasciato come parte del programma di anteprima di Google o se si tratta di un esperimento trapelato in anticipo. Il video mostra un Nest Hub Max con versione software 32.24.0 in esecuzione.

Scommettiamo che inizierà a essere distribuito a tutti presto, magari prima dell’evento organizzato da Google per la presentazione dei nuovi smartphone Pixel, di una nuova Chromecast con “Google TV” e di un nuovo smart speaker Nest.

Prima di lasciarvi, vi vogliamo ricordare che Disney+ è adesso compatibile con i comandi vocali di Google Assistant sugli smart display Nest Hub.

VIA