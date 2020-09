OnePlus 8T verrà presentato ufficialmente il 14 ottobre

Dopo essere stato protagonista di una carrellata di indiscrezioni, rumor e informazioni leaked, finalmente abbiamo una data esatta per la presentazione di OnePlus 8T. Il colosso cinese ha confermato che terrà un evento di presentazione dedicato a OnePlus 8T il prossimo 14 ottobre (data che era già stata suggerita da un’indiscrezione).

Stranamente l’azienda ha menzionato solo lo smartphone senza dire nulla su un possibile modello Pro o Lite. Ciò potrebbe voler dire che, dopo un paio di anni di doppio modello T, OnePlus potrebbe aggiustare il tiro lanciando una sola variante aggiornata del suo top di gamma (anche questo aspetto era stato anticipato da un’indiscrezione).

A questo proposito, ci aspettiamo un modesto aggiornamento rispetto al normale OnePlus 8, con un display a 120 Hz (la principale tendenza per il 2020) e chipset Snapdragon 865 Plus (qui le specifiche complete). È probabile che anche l’hardware del comparto fotografico venga migliorato, con render non ufficiali basati su schemi interni che indicano un nuovo layout per il posizionamento delle fotocamere posteriori. La parte anteriore, tuttavia, sembra molto simile a quella dell’attuale modello di punta.

Tornando sulla presentazione ufficiale, OnePlus chiaramente la trasmetterà in streaming sul proprio sito web, così che quante più persone possibile possano osservare in diretta che cosa l’azienda ha in serbo per questa parte finale del 2020.

Prima di lasciarvi, vi vogliamo ricordare che OnePlus 8T non è la sola carta che l’azienda cinese giocherà nel finale di 2020: all’appello sarà infatti presente anche OnePlus Clover che, stando a quanto abbiamo appreso fino a ora, sarà un entry-level con la batteria come cavallo di battaglia principale.

VIA