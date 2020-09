Surface Duo al test di resistenza di JerryRigEverything | Video

Le voci e le indiscrezioni che hanno preannunciato quello che credevamo essere il Surface Phone di Microsoft risalgono ad oltre 4 anni fa ma solo nel 2019 abbiamo assistito alla prima presentazione del Surface Duo, con la commercializzazione che è iniziata solo da pochi giorni.

Ora che il dispositivo è stato rilasciato sul mercato, lo youtuber Zack Nelson, in arte JerryRigEverything, lo ha messo alla prova in uno dei suoi famigerati video di stress test con dei risultati un po’ sorprendenti.

Surface Duo potrebbe essere un telefono costoso che la maggior parte delle persone probabilmente non si può permettere di acquistare (in Italia per ora è sicuro, visto che la vendita non è iniziata e potrebbe non iniziare fino al 2021), ma ciò non significa che sia esente da problemi strutturali e fragilità, soprattutto per il suo form factor davvero particolare e il doppio display unito da una cerniera a 360°.

Anche se il risultato ottimo dello scratch test non è una novità (è Gorilla Glass 5), il test di piegatura rivela un risultato inaspettato. Surface Duo è un dispositivo molto snello rispetto ad altri pieghevoli (lo spessore da aperto è di 4,4 mm) e lo dimostra in ogni senso: lo smartphone si flette tantissimo ma ciò non vuol dire che si rompa.

Ciò è dovuto alla cerniera in metallo ben realizzata che è abbastanza forte da mantenere intere le sue due metà. Per il resto, lo smartphone si comporta in maniera simile ai concorrenti.

Prima di lasciarvi, vi vogliamo ricordare che il Surface Duo è il primo smartphone di Microsoft ad utilizzare il sistema operativo Android.

VIA