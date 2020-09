CarbonROM 8.0 disponibile per OnePlus 7 e 7T Pro mentre LineageOS 17.1 Unofficial arriva su Galaxy S10 Lite

Tempi molto interessanti per il modding Android, visto che il Project Treble voluto immensamente da Google per limitare quanto più possibile la frammentazione semplificando il rilascio degli aggiornamenti ha aperto un portone ancora più grande a coloro vogliono compilare Custom ROM. A questo proposito, vi segnaliamo che CarbonROM 8.0, inizialmente disponibile solo per alcuni modelli SOny e Asus, è stata resa disponibile anche per OnePlus 7, 7T Pro e Redmi Note 4 mentre una versione Unofficial di LineageOS 17.1 è stata rilasciata per Samsung Galaxy S10 Lite.

CarbonROM 8.0 per OnePlus 7, 7T Pro e Redmi Note 4

Secondo un recente post sul blog del team di sviluppo ufficiale, la nuova build CarbonROM 8.0 è ora disponibile per tutti i dispositivi supportati e include questi miglioramenti e funzionalità:

Patch di sicurezza di agosto.

Migliore organizzazione all’interno di CarbonFibers e Impostazioni (le icone VoLTE e VoWiFi possono essere abilitate all’interno dei miglioramenti di CarbonFibers).

Miglioramenti al design degli orologi nella schermata di blocco per unificarli nell’aspetto e nel comportamento.

Nuova implementazione del motore di caratteri.

Risolti alcuni problemi relativi alla ricerca.

Se voleste procedere al download, vi basterà cliccare in uno dei seguenti link:

La guida all’installazione è la stessa delle altre Custom ROM e necessita di una Custom Recovery (la TWRP ad esempio) e del bootloader sbloccato:

Riavviare lo smartphone (con bootloader sbloccato) in modalità recovery;

Eseguire il wipe completo di dalvik, cache e system;

Flashare la ROM

Flashare le Google Apps (opzionale)

Riavviare lo smartphone

LineageOS 17.1 per Samsung Galaxy S10 Lite

Per quanto riguarda la versione Unofficial di LineageOS 17.1 per Samsung Galaxy S10 Lite invece, si tratta di un progetto pubblicato dallo sviluppatore senior di XDA, Vaughnn, partendo dal codice open source di LineageOS.

Per scaricare e installare la versione Unofficial di LineageOS 17.1 a bordo di un Samsung Galaxy S10 Lite, vi basterà cliccare sul seguente link:

LineageOS 17.1 Unofficial per Samsung Galaxy S10 Lite | Download

In questo caso l’installazione cambia un po’, in quanto è richiesta la presenza della Lineage Recovery scaricabile a questo link.

VIA VIA