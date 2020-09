Top 5 Settimana 36 2020: i migliori articoli di Androidblog

Eccoci arrivati al nostro consueto appuntamento domenicale con la rubrica Top 5 Settimana 36 2020.

Iniziamo la carrellata della Top 5 Settimana 36 2020 parlando di ASUS che ha ufficialmente lanciato i nuovi smartphone top di gamma Asus Zenfone 7 e Asus Zenfone 7 Pro anche in Italia, con prezzi decisamente più bassi rispetto alla concorrenza. Coloro che sono interessati a questi due smartphone potranno pre-ordinarli già da ora rispettivamente a 699 e 799 euro. Prezzi non bassissimi in senso assoluto, ma comunque inferiori a quelli della concorrenza diretta.

Con la seconda parte dell’evento Samsung Unpacked 2020, il colosso coreano ha presentato (di nuovo) il nuovo smartphone flessibile Samsung Galaxy Z Fold 2, ossia la terza generazione di smartphone flessibile (dopo il Galaxy Fold originale e il Galaxy Z Flip). Il colosso coreano ha apportato diverse novità molto interessanti volte a migliorare l’esperienza utente.

ZTE Axon 20 5G è stato presentato ufficialmente ed è il primo smartphone ad arrivare sul mercato con una fotocamera frontale in-display, ovvero nascosta al di sotto dello schermo.

Nel tentativo di provare qualcosa di nuovo e che nessuno ha mai realizzato, il colosso coreano LG si appresta al lancio del nuovo smartphone LG Wing 5G. La sua particolarità è il meccanismo rotante presente sotto al display primario che permette di estrarre un display secondario più piccolo e pensato, probabilmente, per migliorare il multitasking.

Chiudiamo la carrellata della Top 5 Settimana 36 2020 con Microsoft Defender che arriva sul Play Store.

Ed anche per questa settimana è tutto. Appuntamento a domenica prossima con la rubrica Top 5 Settimana 37 2020.