Scommettere in streaming da dispositivi Android: ecco come fare

Scommettere online è ormai diventata un’attività consueta da parte di molti utenti sia da computer che da dispositivi mobili, la semplicità nel registrare un conto permette di accedere alle scommesse in ogni momento e la possibilità di farlo in streaming rende il tutto ancora più emozionante, vediamo però come ci si deve muovere se si ha intenzione di scommettere in streaming.

Innanzitutto è necessario informarsi su quali siano le regole ed i requisiti per scommettere sia in streaming che in maniera tradizionale. Per esempio se vogliamo scommettere usando il nostro smartphone possiamo informarci sui requisiti Android per le scommesse in streaming come spiegato su questa pagina e farci un’idea sulla semplicità nello scommettere online anche in versione live.

Il più importante requisito per scommettere online è quello di essere maggiorenni. Le scommesse sono vietate ai minori di 18 anni pertanto è necessario possedere un documento che certifichi la maggiore età per iniziare a giocare.

Uno dei principali requisiti per scommettere online in streaming è essere residente in Italia in quanto per lo streaming vengono applicate restrizioni geografiche. Generalmente ogni paese offre lo streaming degli eventi che si disputano sul proprio territorio a meno che non si possiedano licenze particolari.

Il sistema operativo è un altro aspetto da considerare per giocare online. Sia per le scommesse in tempo reale che per altri tipi di intrattenimento in rete è importante disporre d un sistema operativo aggiornato in modo da poter usufruire della miglior esperienza di gioco possibile.

Una volta soddisfatti i requisiti precedenti è il momento di registrarsi ed aprire un conto di gioco per iniziare a piazzare le proprie scommesse e seguire tutti gli eventi sportivi che più ci interessano. Per creare un conto è necessario inserire i propri dati nella pagina di registrazione del sito di scommesse che abbiamo scelto. Sui principali siti sono ammessi i più diffusi sistemi di pagamento come PayPal, Skrill e le ormai consolidate carte di credito e di debito.

Quando si riceve la conferma di avvenuta registrazione è il momento di iniziare a piazzare una scommessa. Scegli il sito che più ti interessa e vai alla selezione dello sport e dell’evento che hai intenzione di seguire. Puoi scommettere su più eventi contemporaneamente e seguire i risultati in tempo reale grazie all’opzione delle scommesse live offerte dai siti di scommesse sportive.

I bookmakers che permettono di scommettere in streaming sono molti e offrono diversi servizi. Bwin è uno dei protagonisti con un gran numero di eventi tra cui sport più ricercati oltre al calcio come il tennis, il ping pong, il badminton e molti altri. Anche William Hill offre oltre cinquanta eventi sportivi diversi ogni giorno, permettendo di scommettere live in ogni momento su sport dal calcio al basket fino alle freccette.

Eurobet è probabilmente uno dei bookmakers più conosciuti in Italia e offre oltre 15.000 eventi ogni anno su cui scommettere anche in modalità streaming. Scommetti sulla Copa Libertadores o sulla Super Liga Turca anche dal tuo dispositivo Android o iOs.

Sisal offre un gran palinsesto di calcio dalla Serie A fino alla Serie C italiana oltre a molti campionati esteri come la Bundesliga, la Ligue1 Francese e la Liga Spagnola oltre alle principali competizioni tennistiche come gli US Open e gli Australian Open.

SNAI offre un palinsesto davvero ricco tra i bookmakers, con una vasta scelta di campionati di calcio come i tornei sudamericani e la Copa Libertadores, oltre 600 eventi al mese offerti da questa casa di scommesse con una risoluzione video a 412 e 728 kbit/s settabile in automatico con una qualità delle immagini elevata.

I siti su cui scommettere sono molti e sicuramente le offerte per i nuovi giocatori non mancano, ricordiamo ancora l’importanza di essere maggiorenni per mettersi a giocare in totale sicurezza e la necessità di risiedere in Italia se si scommette in modalità streaming. Ogni volta che si accede a un sito scommesse si trovano eventi sportivi aggiornati e in molti casi è possibile seguirli in diretta, per questo un sistema operativo aggiornato e un dispositivo mobile di ultima generazione sono fondamentali. Una volta effettuato il primo accesso ad un sito scommesse basterà registrarsi inserendo i propri dati e attendere il messaggio di avvenuta conferma della registrazione.

Una volta attivato un conto sarà possibile scommettere online in qualsiasi momento e su tutti i principali eventi sportivi in Europa e nel mondo. Cerca il bookmaker che permette di scommettere sui tuoi eventi sportivi preferiti e ricorda di scommettere in modo responsabile e senza esagerare. Ogni sito mette a disposizione dei propri clienti un pratico servizio di assistenza via chat e via email.