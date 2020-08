Ad un anno dal lancio, Pokémon Masters diventa Pokémon Masters EX e inaugura un sacco di novità

Pokémon Masters non è sicramente un nuovo gioco, visto che è arrivato sul Play Store lo scorso anno ad agosto 2019. Tuttavia, l’arrivo non è stato dei migliori e, a causa di un terribile sistema di monetizzazione unito a una siccità di nuovi contenuti, non ha per niente ottenuto il successo sperato. Sebbene la monetizzazione nel titolo non sia cambiata nell’ultimo anno, sembrerebbe che il gameplay abbia ricevuto frequenti miglioramenti e ora, con l’ultimo aggiornamento, la software house DeNA ha annunciato che Pokémon Masters si è evoluto diventando Pokémon Masters EX.

Oltre al cambio di nome, DeNA ha annunciato anche una serie di cambiamenti all’intero sistema di gioco, fra cui il nuovo evento “Lotta dei campioni” che prenderà il via il 27 agosto.

Qui di seguito potete guardare un video di 9 minuti che copre l’aggiornamento del primo anniversario di Pokémon Masters EX.

Vista la grande varietà di smartphone Android disponibili sul mercato, gli sviluppatori hanno anche pubblicato una sorta di “requisiti minimi” affinché il gioco renda bene:

Sistema operativo Android 5.0 o versione successiva/64 bit – Si consiglia Android 7.0 o superiore.

Almeno 2 GB di RAM consigliati.

Attenzione: Non si garantisce la funzionalità su tutti i dispositivi elencati.

In alcuni casi l’app potrebbe non funzionare correttamente a causa delle capacità, delle specifiche o di condizioni particolari per l’uso delle app del tuo dispositivo.

La compatibilità con il sistema operativo più recente potrebbe richiedere del tempo.

Nel caso non aveste ancora ricevuto la notifica di aggiornamento sul vostro smartphone per Pokémon Masters EX, vi basterà cliccare sul nostro link sottostante che vi riporterà direttamente sulla pagina dedicata del Play Store.